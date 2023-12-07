  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kassam Tugayları İsrail askeri kampına sızdı
Gündem

Kassam Tugayları İsrail askeri kampına sızdı

Yeniakit Publisher
2023-12-07 09:20:00 -

Filistin direnişi üst üste altmış birinci gün boyunca Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarında İsrail saldırılarına karşı kararlılıkla karşı koymaya devam etti ve düşman birliklerine ağır kayıplar verdirdi. Videoda Kassam Tugaylarının İsrail kampına nasıl sızdığı açıkça görülüyor.

İsrail medyası, işgal ordusunun son 24 saat içinde Gazze'deki çatışmalarda dokuz askerini kaybettiğini kabul ettiğini belirtti.

Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları, savaşçılarının Beyt Lahia'da 12 Siyonist askeri aracı hedef aldığını duyurdu ve keskin nişancılarının Han Yunus'un doğusunda iki İsrail askerini vurduğunu ekledi.

El Kassam savaşçıları ayrıca Han Yunus'un kuzeyindeki İsrail düşman güçlerini de vurarak, birkaç İsrail askerinin saklandığı bir evi, bir Merkava tankını ve bir personel taşıyıcıyı hedef aldı.

İslami Cihat Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Tugayları, savaşçılarının Han Yunus'un kuzeyindeki Siyonist saldırılara karşı çıktığını ve düşman toplantılarına havan topları ateşlediğini duyurdu.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kassam Tugayları İsrail’deki hedeflerini açıkladı
Kassam Tugayları İsrail’deki hedeflerini açıkladı

Gündem

Kassam Tugayları İsrail’deki hedeflerini açıkladı

Mücahid Kassam'dan operasyon videosu!
Mücahid Kassam'dan operasyon videosu!

Gündem

Mücahid Kassam'dan operasyon videosu!

Halil Konakcı Hoca Gazze'deki zulmü Akit'e değerlendirdi! 'İsrail sevdalılarını da İsrail mallarını da boykot edeceğiz'
Halil Konakcı Hoca Gazze'deki zulmü Akit'e değerlendirdi! 'İsrail sevdalılarını da İsrail mallarını da boykot edeceğiz'

İSLAM

Halil Konakcı Hoca Gazze'deki zulmü Akit'e değerlendirdi! 'İsrail sevdalılarını da İsrail mallarını da boykot edeceğiz'

Mücahid Kassam siyonistlerin tankını böyle vurdu!
Mücahid Kassam siyonistlerin tankını böyle vurdu!

Gündem

Mücahid Kassam siyonistlerin tankını böyle vurdu!

Helal olsun! Kassam Tugayları İsrail'e ait 23 askeri araç imha etti
Helal olsun! Kassam Tugayları İsrail'e ait 23 askeri araç imha etti

Dünya

Helal olsun! Kassam Tugayları İsrail'e ait 23 askeri araç imha etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23