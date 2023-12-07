Kassam Tugayları İsrail askeri kampına sızdı
Filistin direnişi üst üste altmış birinci gün boyunca Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarında İsrail saldırılarına karşı kararlılıkla karşı koymaya devam etti ve düşman birliklerine ağır kayıplar verdirdi. Videoda Kassam Tugaylarının İsrail kampına nasıl sızdığı açıkça görülüyor.
İsrail medyası, işgal ordusunun son 24 saat içinde Gazze'deki çatışmalarda dokuz askerini kaybettiğini kabul ettiğini belirtti.
Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları, savaşçılarının Beyt Lahia'da 12 Siyonist askeri aracı hedef aldığını duyurdu ve keskin nişancılarının Han Yunus'un doğusunda iki İsrail askerini vurduğunu ekledi.
El Kassam savaşçıları ayrıca Han Yunus'un kuzeyindeki İsrail düşman güçlerini de vurarak, birkaç İsrail askerinin saklandığı bir evi, bir Merkava tankını ve bir personel taşıyıcıyı hedef aldı.
İslami Cihat Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Tugayları, savaşçılarının Han Yunus'un kuzeyindeki Siyonist saldırılara karşı çıktığını ve düşman toplantılarına havan topları ateşlediğini duyurdu.
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