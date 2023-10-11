Kassam Tugayları işgal altındaki Askalan'a füze fırlattı: Yaralılar var

Kassam Tugayları'nın işgal altındaki Askalan'a fırlattığı füzeler sonucunda en az 12 kişinin yaralandığı, bazı noktalarda yangının çıktığı bildirildi.

Kassam Tugayları, Filistinli sivillerin yerinden edilmesine tepki olarak dün işgal altındaki Askalan'ı füze harekatı başlatmıştı.

Kassam Tugayları, bugün de Askalan'ı füzelerle hedef aldı.

İşgal medyası, atılan füzeler sonucu yaralanmalar ve yangınlar meydana geldiğini itiraf etti.

İbrani medyasının yayınladığı görüntüler, Kassam füzelerinin doğrudan isabeti sonrasında binalarda çıkan yangınları ve yıkımları ortaya koydu.

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İşgalcilere göre şu ana kadar en az 12 siyonist yaralandı.

Öte yandan Kassam Tugayları, işgalcilere ait "Hermes" insansız hava aracının 3 adet "Metabar 1" füzesi ile hedef alındığını duyurdu. Kassam ayrıca, bu sabah Han Yunus semalarındaki işgal uçaklarına iki adet " Metabar 1" karadan havaya füze fırlattığını duyurdu. Bununla birlikte Kassam, bir dizi intihar dronunun düşman hedeflerine doğru fırlatıldığını belgeleyen bir video yayınladı.

HAMAS hareketinin askeri kanadıKassam Tugayları Başkomutanı Muhammed El Deif'in duyurduğu Aksa Tufanı operasyonu, cumartesi günü şafak vaktinde başladı. Mücahidlerin Gazze Şeridi'ndeki yerleşimlere ve askeri bölgelere düzenlediği bir dizi baskınla çok sayıda düşman askeri öldürüldü ve esir alındı. (İLKHA)