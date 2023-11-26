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Gündem Kassam Tugayları esir bırakırken dünyaya insanlık öğretti! Facebook ve Instagram görüntüleri sildi...
Gündem

Kassam Tugayları esir bırakırken dünyaya insanlık öğretti! Facebook ve Instagram görüntüleri sildi...

Yeniakit Publisher
2023-11-26 20:22:00 -
Kassam Tugayları esir bırakırken dünyaya insanlık öğretti! Facebook ve Instagram görüntüleri sildi...

Mücahid Kassam Tugayları anlaşma kapsamında esirleri serbest bırakırken tüm dünyaya insanlık dersi verdi.

Yaşlı bir esir kadını Kızılhaç'a ait araca kucağında taşıyan mücahidlerin o anları dünyada gündem oldu.

Öte yandan yine esir bir anne ile kızı Kızılhaç'a ait araca binerken mücahidlere el sallayarak veda etti.

Facebook ve Instagram'dan silindi!

Tüm dünya bu görüntüleri konuşurken, videolar sosyal medyada da paylaşım rekoru kırdı.

Facebook ve Instagram ise Kassam Tugayları'nın esir bırakma görüntülerini içeren tüm paylaşımları sildi.

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