Kaspersky'ın Polys'i Exonum blok zinciri çerçevesine geçti

İSTANBUL (AA) - Kaspersky Innovation Hub'ın blok zinciri tabanlı oylama aracı Polys, üretkenliği artırmak ve oylama güvenliği iyileştirmek için Exonum blok zinciri çerçevesine geçti.

Kaspersky'dan yapılan açıklamaya göre, Exonum blok zinciri çerçevesine geçmesi Polys'in daha hızlı çalışmasını, büyük ölçekli oylamaları işlemesini ve müşteriler için daha özel yetenekler sunmasını sağlarken yeni çerçeve, daha karmaşık uçtan uca doğrulamanın yanı sıra daha güçlü anonimleştirme ve şifreleme algoritmalarının uygulanmasına olanak tanıyor.

Blockchain'in değişmez ve merkezi olmayan yapısı, onu çevrimiçi ortak karar alma sürecini yönetmek için mükemmel bir teknoloji haline getiriyor. Hiç kimsenin oyları gizlice değiştiremeyeceğini garanti ediyor.

Pek çok blok zinciri çerçevesinin işlem hızı bunun için sınırlı kalıyor. Özellikle bir Polys kullanım senaryosunda Ethereum saniyede yaklaşık 100-200 işlem gerçekleştirebilirken, Visa yaklaşık 45 bin işlem yapabiliyor. Dağıtılmış defterlerin düşük üretkenliği, büyük ölçekli projelerin önünde bir engel teşkil ediyor.



Bu sınırlamanın üstesinden gelmek için Polys, Ethereum protokolüne dayalı özel bir blok zinciri ağından Exonum'a geçti. Bitfury tarafından geliştirilen bu açık kaynaklı kurumsal nitelikteki çerçeve, daha hızlı işlemleri mümkün kılan özel fikir birliği algoritmasını kullanıyor.

Exonum Rust programlama dilini desteklediğinden, Polys’in akıllı sözleşmelerinin mantığı sanal bir makine olmadan yürütülebiliyor. Bu aynı zamanda platform üretkenliğine de fayda sağlıyor, yarım saniyelik bir gecikmeyle saniyede 5 bin işlemi işleyebiliyor.

Artan performans, Polys'in bir seçmenin seçimini şifrelemek için daha güçlü eliptik eğri şifreleme uygulamasına olanak tanıyor.

Varsayılan olarak şifre çözme anahtarı oylama düzenleyicisi tarafından saklanıyor. Ancak Polys, doğrulanabilir gizli paylaşım veya dağıtılmış anahtar oluşturma mekanizmaları kullanılarak birkaç kuruluş arasında paylaşıldığı bir seçenek sağlayabiliyor.

Güncellenen mimari aynı zamanda, örneğin bir düzenleyicinin gereksinimlerine uymak için bir müşterinin ihtiyaç duyduğu şifreleme şemalarının hızlı bir şekilde geliştirilmesine ve uygulanmasına olanak tanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polys Ürün Müdürü Alexander Sazonov, "Yeni bir çerçeveye ve modüler platform yaklaşımına geçişle birlikte Polys, sürecin güvenliğini sağlarken çeşitli müşteri oylama senaryolarını destekleyebilir hale geldi. Mimarimiz, kriptografi yöntemlerini müşterinin istediği şekilde hızlı bir şekilde uygulamamıza, herhangi bir seçmen kimlik doğrulama mekanizmasını entegre etmemize ve çeşitli sorular içeren referandum gibi özel oy pusulalarını kolayca tanımlamamıza olanak tanıyor." ifadelerini kullandı.







- Polys geliştiricileri istenirse yeni özellikleri hızla ekleyebiliyor





Polys, gizli imza şeması aracılığıyla anonimleştirme imkanı da sunuyor. Bu, oylama sisteminin seçime katılmaya yetkili bir kişi tarafından bir oylama gönderildiğini doğrulamasını sağlıyor. Ancak, oy pusulasını kesin bir seçmenle ilişkilendirmiyor veya seçimini açıklamıyor.

Kör imza yaklaşımı, matematiksel algoritmalar tarafından garanti edilen ve herhangi bir üçüncü tarafın sorumluluğuna dayanmayan daha güvenilir bir anonimleştirme yöntemi sağlıyor. İmzalama hizmeti, varsayılan olarak Polys’in mevcut hizmetleriyle birlikte barındırılıyor. İstenirse talep üzerine bir müşterinin ortamında da barındırılabiliyor veya sistem, birkaç kuruluşu içeren çoklu imzalı bir şemayı destekleyebiliyor.



Exonum, Polys'in bültenlerin blok zincirinde depolandığına dair kriptografik kanıt oluşturmasına izin veren hafif bir istemciye sahip. Bu işlev uçtan uca doğrulama için kullanılıyor ve seçim sürecinin oy hilesi olmaksızın gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Buna ek olarak Polys, son güncellemeyle belirli müşteri ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verebilme yeteneğine kavuştu. Seçilen çerçeve son derece özelleştirilebilir olduğundan ve akıllı sözleşmelerin mantığının kolay güncellenmesine izin verdiğinden, Polys geliştiricileri istenirse yeni özellikleri hızla ekleyebiliyor.





