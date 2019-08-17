Kaşlı ressam memleketinde sergi açtı

Kaşlı ressam Aysel Arısoy, 4’üncü kişisel resim sergisini memleketinde açtı.

Kaş Kültürevi’ndeki serginin açılışına Kaymakam Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Aydın, heykeltıraş, ressam ve grafik sanatçısı Erol Kınalı ile sanatseverler katıldı.

Ressam Aysel Arısoy’un ‘Odak’ adlı sergisinde 14 çalışması yer aldı. Sanatçının rölyef, ağaç, aquatinta ve gravür baskı, pleksi ve kağıt üzeri gravür baskı, şeffaf pleksi üzeri kuru kazı çalışmaları sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Birçok karma ve kişisel sergide yer alan ressam Arısoy, çalışmalarında vücut ritmi ve dilini konu aldığını, hareketi, dinamizmi renkler ve çizgilerin gücüyle en sıcak şekilde aktarmayı hedeflediğini söyledi.

Beden ritmi ve dans

Beden ritmi ve dans üzerinden figüratif çalışmalar yaptığını belirten Arısoy, “Bedenin bir ritmi vardır ve bu bedenle doğal ritmi birleştirip dans ederek, ruhun özgürleşeceğini düşünüyorum. Dans bir aşktır, hareket gizlenen duyguların istemsizce dışa vurumudur. Beden, saflığın ve yalınlığın asla saklanamadığı tek kusursuz güzelliktir. Genellikle resimlerimde mimiklerden çok hareketi vurguluyorum. Mimikler yanıltıcıdır ama beden hareketleri gerçek duyguları ele verir. Hareket duyguların izdüşümüdür.” dedi.

Belediye Başkanı Ulutaş program sonunda, ressam Arısoy’a Kaş’a özgü bir hediye takdim etti.

Arısoy’un sergisi, Kaş Kültürevi’nde 9 Eylül tarihine kadar gezilebilecek.