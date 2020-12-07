Kasko fiyatları ne kadar?

Trafik sigortası sorgulama. Trafik sigortası poliçe bilgilerinizi sadece TC kimlik numaranız ve araç plakanız ile sorgulayabilirsiniz. Bu sayede trafik sigortanızın güncel olup olmadığını, trafik sigortası poliçenizin hangi şirketten yapıldığını kolaylıkla öğrenerek kaza ya da olumsuz bir durumda poliçenizin yapıldığı sigorta şirketinin anlaşmalı servislerin sunduğu hizmetlerden yararlanabilirsiniz.

Kasko sigortası sorgulama nasıl yapılır?

Kasko sigortası sorgulama. Kasko trafik sigorta sorguluma aracımızdan kasko sigortanızın bitiş tarihini ve sigorta şirketinizi sadece TC kimlik numarası ve araç plakanız ile sorgulayabilirsiniz. Bu sayede kasko poliçesi yanınızda olmasa bile hangi sigorta şirketinden kasko sigortanızın olduğunu ve sigorta bitiş tarihini kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Bunun yanında sigorta acentenizin kasko sigortanızı yapıp yapmadığını da kasko sorgulaması yaparak öğrenebilirsiniz.

Kasko sigortası hasarsızlık indirimi ne kadar?

Kasko sigortası hasarsızlık indirimi, 12 aylık kasko sigortası süresi sonunda kazasız yenileme yapılması takdirde basamaklar şeklinde uygulanan indirimdir. Sigorta şirketleri kasko sigortası için 4 hasarsızlık basamağı kademesi yöntemini benimserler. Lakin bazı sigorta şirketleri % 65 ila % 80 arasında bir indirim ile 5 ve 6. basamaklara da tamamen kendi değerlendirmelerine göre çıkabilmekteler. Kasko sigortası hasarsızlık indirimi, poliçe bitişinden sonra sigorta şirketi özelinde görüldüğü gibi 1 ay ila 6 ay arasında yenilenmemesi durumunda iptal ediliyor.