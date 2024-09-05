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Gündem Kaskla kendilerini gizleyen tetikçiler dükkana kurşun yağdırdılar!
Gündem

Kaskla kendilerini gizleyen tetikçiler dükkana kurşun yağdırdılar!

Yeniakit Publisher
2024-09-05 09:40:33 - 2024-09-05 09:40:33

Antalya’da bir iş yerinin kurşunlaması olayıyla ilgili kendilerini kaskla kamufle eden motosikletli şüpheliler, polis ekiplerince gözaltına alındı. Sevk edildikleri mahkemece tutuklanan şüphelilerin iş yerini kurşunladığı anlar kameralara yansıdı.

Muratpaşa ilçesi Turgut Reis Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinin kurşunlanması olayı ile ilgili olarak Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

 Saldırının plakasız bir motosiklet ile yüzleri kapalı 2 şahsın da dahil olduğu bir grup sokak çetesi tarafından gerçekleştirildiğini tespit eden ekipler, olayı gerçekleştiren ve birlikte hareket eden toplam 4 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin ikametinde yapılan aramalarda; çok sayıda fişek, şahısların kamuflaj için kullandıkları kasklar, eldivenler ve şapka ile olayda kullanılan motosiklet ele geçirildi. “Yağma, Silahlı Tehdit, 6136 SKM, Mala Zarar Verme” suçlarından adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

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