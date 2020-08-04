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Spor

Kasıtlı öksüren futbolcuya kırmızı kart

Yeniakit Publisher
2020-08-04 16:14:28 -
Kasıtlı öksüren futbolcuya kırmızı kart

İSTANBUL (AA) - Futbol maçlarında rakibine ya da hakeme kasıtlı öksüren futbolcu kırmızı kart görebilecek.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle yeşil sahalarda futbolcuları ve hakemleri korumaya yönelik yeni bir karar aldı.

Hakemler, kendilerinin ya da rakip futbolcunun yüzüne yakın mesafeden öksüren bir oyuncunun bunu kasıtlı yaptığına kanaat getirmesi halinde kırmızı kart cezasına başvurabilecek.

Kırmızı kart cezası, "saldırgan, aşağılayıcı, küfürlü dil kullanma ya da el-kol hareketi etme" kategorisinde yer alacak.


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