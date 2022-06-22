Kasırga rulo pasta pamuk gibi! Bu tarif yumuşacık sünger gibi

Kasırga Rulo Pasta (pamuk gibi) Tarifi İçin Malzemeler

1 çay bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ

5 yemek kaşığı toz şeker

6 yemek kaşığı su

6 yemek kaşığı un

1 paket vanilya

Yarım paket kabartma tozu

6 yumurta sarısı

6 yumurta akı

1 fiske tuz

7 yemek kaşığı pudra şekeri

3 yemek kaşığı kakao

Arası için:

Bu tarifte süt reçeli kullanıldı. Siz isterseniz krem çikolata herhangi bir marmelat ya da bal kullanabilirsiniz.

Kasırga Rulo Pasta (pamuk gibi) Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle sıvı yağ ocağa alınıp 3-4 dk ısıtılır. Çırpma kabına alınır. Üzerine toz şeker ve su eklenerek mikserle çırpılır. Ardından un, vanilya, kabartma tozu ilave edilir. Yumurtanın sarısı ve beyazı ayrılır. Hazırlanan karışıma tek tek olacak şekilde yumurta sarıları eklenir ve çırpmaya devam edilir. Ayrı bir kapta yumurta beyazlarına bir fiske tuz eklenerek çırpılır. (Bu aşamada mikserin ucu temiz ve kuru olmalı) hafif köpürmeye başladığında üzerine yavaş yavaş pudra şekeri eklenir krem şanti gibi koyu bir kıvam alana kadar 4-5 dk çırpılır. Koyulaşan yumurta akı diğer karışıma 3-4 defada eklenir alttan üste söndürmeden karıştırılır. İpeksi bir kıvam alacaktır.