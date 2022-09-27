Kasırga geliyor! Biden'dan flaş görüşme

ABD Başkanı Joe Biden, Florida eyaletini vurması beklenen Ian Kasırgası konusunda bölgedeki belediye başkanları ile telefonda görüştü ve hazırlıklar hakkında bilgi aldı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, bugün Tampa Belediye Başkanı Jane Castor, St. Petersburg Belediye Başkanı Ken Welch ve Clearwater Belediye Başkanı Frank Hibbard ile ayrı ayrı telefonda görüşerek Ian Kasırgası hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kasırganın 3. Kategori kasırga şiddetinde perşembe sabah saatlerinde Florida'nın körfez bölgelerini vurması beklenirken, Biden, belediye başkanları ile federal, eyalet ve yerel düzeyde ele alınan önlemleri görüştü.

Biden, hafta sonu imzaladığı kararnameyle Florida'ya federal düzeyde de yardımların en hızlı şekilde ulaştırılmasını sağladığını belirterek, Federal Afet ve Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) Başkanı Deanne Criswell'e de her konuda yerel yetkililere yardımcı olunması için talimat verdi.