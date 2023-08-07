Kasımpaşa'ya Yunan eldiven
Kasımpaşa, Yunan kaleci Andreas Gianniotis'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Kasımpaşa Kulübü, Yunan kaleci Andreas Gianniotis'in transfer edildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Andreas Gianniotis, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul’da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadeleri kullanıldı.
Yunan kaleci geçen sezon Atromitos Athen takımında forma giymişti.