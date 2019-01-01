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Kasımpaşa'nın yıldız futbolcusundan Fenerbahçe sözleri: Küme düşebilirler

Kasımpaşa forması giyen David Paverlka, Süper Lig'in ilk yarısını yorumlarken Fenerbahçe içinde çarpıcı ifadelerde bulundu.

01 Ocak 2019 Salı 03:02
Kasımpaşa'nın yıldız futbolcusundan Fenerbahçe sözleri: Küme düşebilirler

Bu sezon Süper Lig'in en büyük sürprizlerinden birine imza atan Kasımpaşa'nın Çek orta saha oyuncusu David Pavelka özel bir röportaj verdi ve dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Ligde bulundukları noktanın kendilerine de sürpriz olduğunu belirten Pavelka, "Bu sezon ligde her şey olabilir. Beklentilerimizi biraz aştık ve şu anda lider olmak istiyoruz. Kimse bu kadar yüksekte olacağımızı beklemiyordu. Şu anda şampiyonluk için gerçekten bir şansımız var, en azından Avrupa Kupaları'na katılabiliriz" dedi.

"Kümede kalmaya çalışıyor''

3 büyük takımın kötü durumu ile ilgili görüşleri sorulan 27 yaşındaki oyuncu, "Türkiye'de finansal durum çok etkiliyor. Büyük takımların yönetimleri biraz durmak zorunda kaldı, transfer politikaları değişti. Fenerbahçe ise çok kötü oynadı, kümede kalmaya çalışıyor. Yeni bir anlayışa geçtiler, yeni bir teknik direktör neredeyse takımın tamamını yeniledi ancak kötü sonuçlar her şeyi berbat etti. Büyük sorun yaşıyorlar" cevabını verdi.

"Hücumda kaliteli ayaklarımız var''

Kemal Özdeş'in görevine son verilip, Mustafa Denizli'nin göreve getirilmesi için konuşan Kasımpaşalı oyuncu, "Değişim beklenmiyordu, Sonbahar'ın başı harikaydı. Herhangi bir kriz de yoktu. Ama önceki hocamızla 5 günün 3'ünde defansif çalışmalar yapıyorduk. Artık daha fazla pres yapıyoruz. Topu rakibe verip beklemiyoruz. Gerçekten çok geliştik. Hücumda kaliteli ayaklarımız var." diye konuştu.

Gol kralı pozisyonundaki Diagne'ye de değinen Pavelka, "Bu sene ligdeki diğer tüm forvetlerden farklı. Harika bir form grafiği yakaladı. Ligde 10 tane takım 20 gol bile atamazken, o tek başına bunu başardı. Kış aylarında onu takımda tutmak çok zor olacak" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Kasımpaşa'da Türkiye Kupası maçlarıyla birlikte 17 maça çıkan Pavelka, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

(Sporx)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 03:02
  1. Denizli
  2. David Pavelka
  3. Kasımpaşa
  4. Fenerbahçe
  5. Süper Lig

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