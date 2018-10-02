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Kasımpaşa’nın yeni hocası Mustafa Denizli mi?

Kasımpaşa yeni sezona hızlı başladı. 12 puanla 6. Sırada yer alan Kasımpaşa yeni teknik direktörünü buldu.Son dakika haberine göre Kasımpaşa, Kemal Özdeş'in ayrılmasının ardından teknik direktörlük için Mustafa Denizli'yle sözleşme imzaladı.

02 Ekim 2018 Salı 09:37
Kasımpaşa’nın yeni hocası Mustafa Denizli mi?

Kasımpaşa yeni sezona hızlı başladı. 12 puanla 6. Sırada yer alan Kasımpaşa yeni teknik direktörünü buldu. Son dakika haberine göre Kasımpaşa, Kemal Özdeş'in ayrılmasının ardından teknik direktörlük için Mustafa Denizli'yle sözleşme imzaladı.

MUSTAFA DENİZLİ KİMDİR?

Mustafa Denizli‬, 10 Kasım 1949 tarihinde Alaçatı, İzmir'de dünyaya geldi. 

Futbola 1962 senesinde Altay altyapısında başalyan Denizli, ilk profesyonel sözleşmesini de senesinde Altay ile imzaladı. 

1967-1983 yılları arasında forma giydiği Altay'da 1967 ve 1980 senelerinde olmak üzere iki Türkiye Kupası kazanan Denizli, bu süre zarfında forma şansı bulduğu 386 maçta tam 121 kez rakip ağları havalandırmayı başardı. 

1983 senesinde Galatasaray'a transfer olan Denizli, burada sadece 1 sezon forma giydi ve 15 maçta attığı 3 golle takımına katkıda bulundu.

Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra 1984 senesinde teknik direktörlüğe başlayan Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı takımlar sırasıyla; 

1987-1989: Galatasaray

1989-1990: Alemannia Aachen (Almanya)

1990-1992: Galatasaray

1994-1996: Kocaelispor

1996-2000: Türkiye

2000-2002: Fenerbahçe

2003-2004: Manisaspor

2004-2006: PAS (İran)

2006-2007: Persepolis (İran)

2008-2010: Beşiktaş

2011-2012: Persepolis

2013: Çaykur Rizespor

2013-2014: Hazar Lenkeran (Azerbaycan)

2015-2016: Galatasaray

2017: Eskişehirspor

Teknik direktörlük başarıları:

A Milli Türkiye Futbol Takımı
Avrupa Futbol Şampiyonası Çeyrek final (1kere): 2000

Galatasaray (4 Kupa)
Süper Lig (1): 1988 İkincilik (1): 1991
Türkiye Süper Kupası (2): 1988, 1991
Türkiye Kupası (1): 1991
Şampiyon Kulüpler Kupası Yarı final (1): 1989
UEFA Kupa Galipleri Kupası Çeyrek final (1): 1992

Fenerbahçe (1 Kupa)
Süper Lig (1): 2001

Beşiktaş (2 Kupa)
Süper Lig (1): 2009
Türkiye Kupası (1): 2009

Pas
İran Pro Ligi İkincilik (1): 2006
AFC Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final (1): 2005

Persepolis
Hafzi Kupası Finalist (1): 2006

 

Bireysel Başarıları:

Süper Lig Gol Kralı (1): 1980 (12 gol) (Bahtiyar Yorulmaz ile birlikte)

Süper Lig en çok gol atan 22. futbolcu (124 Gol)

124 Gol ile Süper Lig 100'ler kulübü Üyesi

Türkiye Kupası 1978-79, 1971-72, 1967-68 - İkincilik (Altay)

Fenerbahçe'ye Süper Lig'te şampiyonluk kazandıran ilk yerli teknik direktör.

Beşiktaş'a Süper Lig'te şampiyonluk kazandıran ilk yerli teknik direktör.

Beşiktaş'ta tüm zamanlarda Süper Lig'de en çok maça çıkan 2. Türk teknik direktör (62 maç)(Rekor 63 maçla Şenol Güneş'e ait.)

Milliyet Spor Ödülleri Yılın Türk Antrenörü (4): 1987, 1988, 1989, 1991

Milliyet Spor Ödülleri Yılın Antrenörü (1): 2009

Zaman Spor Ödülleri Türkiye'de Yılın Teknik Direktörü (1): 2009

SÜPER LİG PUAN DURUMU

 

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 09:37
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