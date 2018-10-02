Kasımpaşa’nın yeni hocası Mustafa Denizli mi?
Kasımpaşa yeni sezona hızlı başladı. 12 puanla 6. Sırada yer alan Kasımpaşa yeni teknik direktörünü buldu.Son dakika haberine göre Kasımpaşa, Kemal Özdeş'in ayrılmasının ardından teknik direktörlük için Mustafa Denizli'yle sözleşme imzaladı.02 Ekim 2018 Salı 09:37
Kasımpaşa yeni sezona hızlı başladı. 12 puanla 6. Sırada yer alan Kasımpaşa yeni teknik direktörünü buldu. Son dakika haberine göre Kasımpaşa, Kemal Özdeş'in ayrılmasının ardından teknik direktörlük için Mustafa Denizli'yle sözleşme imzaladı.
MUSTAFA DENİZLİ KİMDİR?
Mustafa Denizli, 10 Kasım 1949 tarihinde Alaçatı, İzmir'de dünyaya geldi.
Futbola 1962 senesinde Altay altyapısında başalyan Denizli, ilk profesyonel sözleşmesini de senesinde Altay ile imzaladı.
1967-1983 yılları arasında forma giydiği Altay'da 1967 ve 1980 senelerinde olmak üzere iki Türkiye Kupası kazanan Denizli, bu süre zarfında forma şansı bulduğu 386 maçta tam 121 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.
1983 senesinde Galatasaray'a transfer olan Denizli, burada sadece 1 sezon forma giydi ve 15 maçta attığı 3 golle takımına katkıda bulundu.
Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra 1984 senesinde teknik direktörlüğe başlayan Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı takımlar sırasıyla;
1987-1989: Galatasaray
1989-1990: Alemannia Aachen (Almanya)
1990-1992: Galatasaray
1994-1996: Kocaelispor
1996-2000: Türkiye
2000-2002: Fenerbahçe
2003-2004: Manisaspor
2004-2006: PAS (İran)
2006-2007: Persepolis (İran)
2008-2010: Beşiktaş
2011-2012: Persepolis
2013: Çaykur Rizespor
2013-2014: Hazar Lenkeran (Azerbaycan)
2015-2016: Galatasaray
2017: Eskişehirspor
Teknik direktörlük başarıları:
A Milli Türkiye Futbol Takımı
Avrupa Futbol Şampiyonası Çeyrek final (1kere): 2000
Galatasaray (4 Kupa)
Süper Lig (1): 1988 İkincilik (1): 1991
Türkiye Süper Kupası (2): 1988, 1991
Türkiye Kupası (1): 1991
Şampiyon Kulüpler Kupası Yarı final (1): 1989
UEFA Kupa Galipleri Kupası Çeyrek final (1): 1992
Fenerbahçe (1 Kupa)
Süper Lig (1): 2001
Beşiktaş (2 Kupa)
Süper Lig (1): 2009
Türkiye Kupası (1): 2009
Pas
İran Pro Ligi İkincilik (1): 2006
AFC Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final (1): 2005
Persepolis
Hafzi Kupası Finalist (1): 2006
Bireysel Başarıları:
Süper Lig Gol Kralı (1): 1980 (12 gol) (Bahtiyar Yorulmaz ile birlikte)
Süper Lig en çok gol atan 22. futbolcu (124 Gol)
124 Gol ile Süper Lig 100'ler kulübü Üyesi
Türkiye Kupası 1978-79, 1971-72, 1967-68 - İkincilik (Altay)
Fenerbahçe'ye Süper Lig'te şampiyonluk kazandıran ilk yerli teknik direktör.
Beşiktaş'a Süper Lig'te şampiyonluk kazandıran ilk yerli teknik direktör.
Beşiktaş'ta tüm zamanlarda Süper Lig'de en çok maça çıkan 2. Türk teknik direktör (62 maç)(Rekor 63 maçla Şenol Güneş'e ait.)
Milliyet Spor Ödülleri Yılın Türk Antrenörü (4): 1987, 1988, 1989, 1991
Milliyet Spor Ödülleri Yılın Antrenörü (1): 2009
Zaman Spor Ödülleri Türkiye'de Yılın Teknik Direktörü (1): 2009
SÜPER LİG PUAN DURUMU
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