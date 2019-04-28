Kasımpaşa'nın rakibi Evkur Yeni Malatyaspor
- Lacivert-beyazlı ekip, Süper Lig'in 30. haftasında yarın Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak28 Nisan 2019 Pazar 11:15
İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Evkur Yeni Malatyaspor'la deplasmanda karşılaşacak.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Serkan Tokat yönetecek.
Ligde geride kalan 29 haftada 38'er puan toplayan iki takım da ligi 5. sırada tamamlamayı hedefliyor.
Kasımpaşa, geride kalan 29 haftada 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 yenilgi yaşadı. Evkur Yeni Malatyaspor ise yaptığı maçların 10'unu kazanırken, 8'inde berabere kaldı ve 11'ini yitirdi.
Lacivert-beyazlı ekipte Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi kaleci Ramazan Köse ile Veysel Sarı'nın sakatlıkları bulunuyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Kasımpaşa 3-0 kazanmıştı.
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