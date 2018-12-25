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Kasımpaşa'nın ilk yarı karnesi

- Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısını dördüncü sırada bitiren lacivert-beyazlı takımda Ramazan Köse, Veysel Sarı ve Popov, en çok forma giyen oyuncular oldu- Kasımpaşa'da Senegalli santrfor Diagne, kaydettiği 20 golle ligde ilk yarının en skorer oyuncusu olarak dikkati çekti- Lacivert-beyazlı futbolcular, ilk 17 haftalık periyotta kırmızı kart görmedi. Dörder sarı kart gören Diagne, Eduok ve Sadiku en hırçın isimler olarak öne çıktı

25 Aralık 2018 Salı 11:10
Kasımpaşa'nın ilk yarı karnesi


İSTANBUL (AA) - EMRE DOĞAN - Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 29 puan ve averajla 4. sırada tamamlayan Kasımpaşa'da en istikrarlı oyuncular Ramazan Köse, Veysel Sarı ve Strahil Popov oldu.

Lacivert-beyazlı takımın kalecisi Ramazan ile savunma oyuncuları Veysel ile Popov, ilk yarıda 17 mücadelenin tamamında forma giyerek 1530 dakika sahada kaldı.

Kasımpaşa'da bu 3 oyuncuyu 17 mücadelede 1529 dakika süre alan Mbaye Diagne ile 17 karşılaşmada 1521 dakika sahada bulunan Trezeguet takip etti.

İstanbul temsilcisinde ligin ilk yarısında en az süreyi 2 maçta 6 dakika forma giyen Mustafa Ethem Erboğa ve 3 müsabakada 4 dakika süre bulan Hasan Bilal aldı.


- En golcüsü Diagne


Süper Lig'de sezonun ilk yarısında 37 gol atarak bu alanda ilk sırada yer alan Kasımpaşa'da en skorer isim Mbaye Diagne oldu.

Lacivert-beyazlı takımda bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken Senegalli santrfor, forma giydiği 17 maçta 20 kez fileleri havalandırarak gol krallığı yarışında açık ara ilk sırada yer aldı.

Kasımpaşa'da kanatlarda görev alan Mısırlı futbolcu Trezeguet ile Nijeryalı oyuncu Samuel Eduok, 5'er golle ön plana çıktı.

Milli futbolcu Tarkan Serbest'in 2 gol attığı lacivert-beyazlı takımda kaptan Veysel, Loret Sadiku, David Pavelka, Josue Sa ve sakatlığı nedeniyle sadece bir maçta oynayabilen Abdul Rahman Khalili ise birer kez skora katkı sağladı.


- Kart raporu


Kasımpaşalı futbolcular ligin ilk 17 haftalık bölümünde hiç kırmızı kart görmedi.

Lacivert-beyazlı oyuncular ilk yarıda toplam 33 sarı kartla cezalandırıldı. Dörder sarı kart gören Diagne, Sadiku ve Eduok, Kasımpaşa'da en hırçın oyuncular olarak öne çıktı.

Kasımpaşa'da ilk yarıda forma giyen 20 oyuncudan 7'sine sarı kart gösterilmedi.


- İlk yarı performansı


Kasımpaşa'da ligin ilk yarısında forma giyen futbolcuların oynadıkları maç, aldıkları süre, attıkları gol ve gördükleri kartlar şöyle:


Futbolcu MaçSüre Gol Sarı kart
Ramazan Köse 17 1530 - -
Veysel Sarı 17 1530 1 3
Strahil Popov 17 1530 - 2
Mbaye Diagne 17 1529 20 4
Trezeguet 17 15215 -
Syam Ben Youssef 16 1440 - 2
Loret Sadiku 16 1420 1 4
Samuel Eduok 17 1206 5 4
Olivier Veigneau 14 1134 - 2
Tarkan Serbest 17 1087 2 3
David Pavelka 14 1075 1 3
İlhan Depe 11 570 - 1
Özgür Çek 12 402 - -
Josue Sa 7 398 1 1
Fode Koita 10 181 - 3
Onur Ural 2 128 - -
Abdul Rahman Khalili 1 89 1 -
Hakan Demir 7 48 - 1
Mustafa Ethem Erboğa 2 6 - -
Hasan Bilal 3 4 - -


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 11:10
  1. Futbol
  2. ilk yarı karnesi
  3. Kasımpaşa
  4. mbaye diagne
  5. Spor Toto Süper Lig

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