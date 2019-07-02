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Kasımpaşa’nın ikinci etap kamp programı belli oldu

Kasımpaşa, ikinci etap kamp çalışmaları için 22 Temmuz Pazartesi günü Avusturya’nın Graz kentine gidecek ve 1 Ağustos Perşembe gününe kadar çalışmalarını burada sürdürecek.

02 Temmuz 2019 Salı 18:30
Kasımpaşa’nın ikinci etap kamp programı belli oldu

Kasımpaşa, ikinci etap kamp çalışmaları için 22 Temmuz Pazartesi günü Avusturya’nın Graz kentine gidecek ve 1 Ağustos Perşembe gününe kadar çalışmalarını burada sürdürecek.


Kasımpaşa’nın resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Takımımız, ikinci etap kamp çalışmaları için 22 Temmuz 2019 Pazartesi günü Avusturya’nın Graz kentine gidecek ve burada üç hazırlık karşılaşması oynayıp, 1 Ağustos 2019 Perşembe günü yurda dönecek. Takımımız, 25 Temmuz 2019 Perşembe günü Macaristan’ın Puskas FC takımı ile, 28 Temmuz 2019 Pazar günü Suudi Arabistan takımı Al İttifak ile ve 31 Temmuz 2019 Çarşamba günü Makedonya takımı Vardar Skopje ile hazırlık maçları oynayacaktır.


Öte yandan 1. etap kamp çalışmalarını sürdüren takımımız, Avusturya kampı öncesinde 19 Temmuz 2019 Cuma günü saat 18:00’da Pendikspor ile bir hazırlık karşılaşması oynayacaktır."

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 18:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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