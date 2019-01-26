Kasımpaşa'dan Diagne açıklaması: Galatasaray’ın o kadar parası yok

Kasımpaşa'nın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar sarı kırmızılı taraftarların heyecanlanmasına neden olmuştu.

"Galatasaray’ın o kadar parası yok"

Konu hakkında açıklama yapan Hilmi Öksüz, “Transferle ilgili herhangi bir bilgim yok. Zaten Galatasaray’ın o kadar parası da yok. Böyle bir durum olsaydı eğer bizimle iletişime geçilirdi. Galatasaraylı yöneticiler arkadaşlarımız. Bu iddialar basının asparagasları” ifadelerini kullandı.

Diagne’nin yaptığı paylaşımlarla ilgili herhangi bir bilgisi olmadığını dile getiren Öksüz, oyuncunun takımda kalacağını ve satmayı düşünmediklerini sözlerine ekledi. (Sözcü Skor)