  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Kasımpaşa’da test sonuçları negatif

Kasımpaşa’da çarşamba günü yapılan test sonuçlarında korona virüs vakasına rastlanmadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 21:16:09 -
Kasımpaşa’da test sonuçları negatif

Kasımpaşa’da çarşamba günü yapılan test sonuçlarında korona virüs vakasına rastlanmadı.


Kasımpaşa Kulübü, dün yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı. Resmi siteden konuyla ilgili yapılan açıklamada,


"Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. olarak tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp destek ekibimize her hafta rutin uyguladığımız Covid-19 testlerinin 28 Mayıs Çarşamba günü yapılan 4. testleri neticesinde tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı