Kasımpaşa'da ikinci yarı hazırlıkları başladı

Kasımpaşa'da ikinci yarı hazırlıkları başladı02 Ocak 2019 Çarşamba 15:35
İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ikinci devre hazırlıklarına başladı.
Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından topla çalışmalar yaptığı bildirildi.
Sakatlığı devam eden Abdul Rahman Khalili'nin antrenmana katılmadığı aktarıldı.
Lacivert-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.
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