0553 313 94 23

Kasımpaşa'da ikinci yarı hazırlıkları

03 Ocak 2019 Perşembe 14:23
Kasımpaşa'da ikinci yarı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'de sezonunun ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından salonda kuvvet çalışması yaptığı bildirildi.

İdmanın sahada yapılan dayanıklılık koşularıyla tamamlandığı ifade edildi.

Kasımpaşa, hazırlıklarına akşam gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 14:23
  1. antrenman
  2. Futbol
  3. idman
  4. Kasımpaşa
  5. Spor Toto Süper Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak Cumhurbaşkanı Salih: "Kardeş Türkiye'ye dostluk kardeşlik ve her alanda ortak işbirliği mesajıyla geldik"
    1. Irak Cumhurbaşkanı Salih: "Kardeş..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Irak) İkili..
    3. TBMM İçtüzüğü'ne kısmi iptal
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak'la..
    5. HDP'li isme 26 yıla kadar hapis istemi
    6. Erdoğan: "Çatışmalardan zarar gören..
    7. Paralı poşete sosyal medyadan tepki..
    8. Güvenilir insanlara ihtiyacımız var!
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak'ın siyasi..
    10. Af isteyen futboluyu kapının önüne..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak'ın kendi..
    12. Dakar Rallisi heyecanı başlıyor
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak ile..
    14. 21 gram
    15. "Çin Afrika ülkelerine desteğini..
    16. Flash TV'nin yayını kesildi
    17. Başkan Erdoğan Irak Cumhurbaşkanıyla..
    18. Fatih Terim onayladı! Galatasaray'da..
    19. Jandarma tek tek aradı!
    20. Bakan Selçuk'tan araştırma görevlisi..
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    Başkonsolostan tokat gibi cevap! 'Kes lan FETÖ'cü'
    Başkonsolostan tokat gibi cevap! 'Kes lan FETÖ'cü'
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!
    Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!
    ABD'nin kirli planı! Bölge o iki ülkeye bırakılıyor
    ABD'nin kirli planı! Bölge o iki ülkeye bırakılıyor