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Kasımpaşa'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

27 Kasım 2018 Salı 19:48
Kasımpaşa'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile 3 Aralık Pazartesi günü Ülker Stadı'nda karşılaşacak Kasımpaşa, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Koordinasyon, 5'e 2 top kapma ve dar alanda minyatür maçların oynandığı idman, yarı sahada yapılan çift kale maç ve soğuma çalışmalarıyla sona erdi.

Sakatlıkları bulunan İlhan Depe, Uğurcan Yazğılı, Olivier Veigneau, Abdul Rahman Khalili ve Fode Koita çalışmaya katılmadı.

Kasımpaşa, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 19:48
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