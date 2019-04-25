Kasımpaşa'da Evkur Yeni Malatyaspor mesaisi

Kasımpaşa'da Evkur Yeni Malatyaspor mesaisi25 Nisan 2019 Perşembe 14:28
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 29 Nisan Pazartesi günü Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, kulübün Kemerburgaz'da bulunan tesislerinde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların istasyon çalışmalarının ardından idmanı çift kale maçla tamamladığı aktarıldı.
Antrenmana sakatlığı bulunan kaleci Ramazan Köse'nin katılmadığı, Veysel Sarı'nın ise takımdan ayrı özel program dahilinde bireysel antrenör eşliğinde çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.
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