Kasımpaşa'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

Kasımpaşa'da Beşiktaş maçı hazırlıkları20 Aralık 2018 Perşembe 15:47
İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda Menemen Belediyespor ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.
Kupa maçında kısa süre forma giyen ve görev yapmayan futbolcuların ise 5'e 2 top kapma, kenar orta ile gol vuruşu çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçla idmanı tamamladığı kaydedildi.
Sakatlıkları devam eden Abdul Rahman Khalili ile İlhan Depe'nin antrenmana katılmadığı ifade edildi.
Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
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