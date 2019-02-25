Kasımpaşa'da Akhisarspor maçı hazırlıkları başladı



İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında 28 Şubat Perşembe günü Akhisarspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Sakatlığı bulunan Tobias Heintz idmana katılmadı. Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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