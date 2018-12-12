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Kasımpaşa, tüm futbolcularıyla 2021 yılına kadar anlaştı

12 Aralık 2018 Çarşamba 17:56
Kasımpaşa, tüm futbolcularıyla 2021 yılına kadar anlaştı


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'deki başarılı performansıyla dikkati çeken Kasımpaşa'da tüm futbolcularla 2021 yılına kadar anlaşma sağlandı.

Lacivert-beyazlı kulüpten sportif direktör Nursal Bilgin imzasıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz tüm oyuncularımızla 2021'e kadar anlaşma sağlamış durumdadır. Ligde en fazla gol atan ve en az kart gören (en centilmen) takımımız, artık seyircisine daha güzel futbol için enerjisini harcayacaktır." denildi.

Ligin geride kalan 15 haftasında 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 26 puan toplayarak 2. sırada yer alan Kasımpaşa'da 16 golü bulunan Mbaye Diagne ile Trezeguet, performanslarıyla ön plana çıkmıştı.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 17:56
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  3. Spor Toto Süper Lig
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