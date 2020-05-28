Kasımpaşa test sonuçları açıkladı

Kasımpaşa Kulübü, dün yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı. Resmi siteden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. olarak tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp destek ekibimize her hafta rutin uyguladığımız Covid-19 testlerinin 28 Mayıs Çarşamba günü yapılan 4. testleri neticesinde tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir" denildi.