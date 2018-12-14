THY- Euroleague
0553 313 94 23

Kasımpaşa, Konyaspor'a konuk oluyor

- Lacivert-beyazlı takım, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Atiker Konyaspor ile karşılaşacak

14 Aralık 2018 Cuma 09:29
Kasımpaşa, Konyaspor'a konuk oluyor


İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Geçen haftayı mağlubiyetle kapatan iki takımın mücadelesini hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Ligde çıktığı 15 karşılaşmada 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, haftaya 26 puan ve averajla ikinci sırada girdi. Yaptığı maçların 5'ini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 4'ünü yitiren Atiker Konyaspor ise 21 puan ve averajla 8. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa'da sakatlıkları devam eden Abdul Rahman Khalili ile İlhan Depe, Atiker Konyaspor karşısında görev yapamayacak.

İki takım arasında geçen sezon ilk yarıda oynanan maçı Kasımpaşa evinde 2-1 kazandı. İkinci yarıdaki müsabakadan ise Atiker Konyaspor sahasında 2-0 galip ayrıldı.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 09:29
  1. Atiker Konyaspor
  2. Bülent Yıldırım
  3. Futbol
  4. Kasımpaşa
  5. Spor Toto Süper Lig
  6. SÜPER LİG

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik harekatta 20'den fazla savaş uçağının yanı sıra insansız hava araçları ile tanker uçaklar da görev aldı.
    1. Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine..
    2. Altınordu'da hedef Boluspor maçı
    3. Milli Savunma Bakanı Akar, Irak'ın..
    4. TCMB'den döviz depo ihalesi
    5. Efkan Ala Mehmet Akif Ersoy’u Anlattı
    6. Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası
    7. Sivasspor seriyi sürdürmek istiyor
    8. Astsubayın evinde FETÖ elebaşının..
    9. Filede büyük randevu
    10. Medipol Başakşehir'in konuğu Galatasaray
    11. KOBİ’lere teknoloji ürünlerini..
    12. Yerel seçimde bir sandıkta 350 seçmen..
    13. Arkas Spor'un ilk 4 hedefi
    14. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ..
    15. Gediz Elektrik CBÜ’deki konferansa..
    16. "Bir medeniyet fikriniz yoksa..
    17. İçeri giren geri kaçtı! Mide..
    18. Aykut Kocaman, AA'nın "Yılın..
    19. Ersun Yanal kimdir?
    20. "Kötü tezahürata son verelim"
    Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'
    Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'
    Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
    Günün âyet ve hadisi
    Günün âyet ve hadisi

    Günün Karikatürü

    14 Aralık 2018
    Yeniden aday gösterilemeyen başkan CHP'yi yerden yere vurdu
    Yeniden aday gösterilemeyen başkan CHP'yi yerden yere vurdu
    Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kazası! Çok sayıda...
    Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kazası! Çok sayıda...