Kasımpaşa ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü03 Ocak 2019 Perşembe 20:22
İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Kulübün Kemerburgaz Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanının ritmik ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden idmanın, minyatür kale ile yarı sahada 4 kaleli oyunun ardından yapılan soğuma hareketleriyle tamamlandığı aktarıldı.
Kasımpaşa, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
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