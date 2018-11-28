0553 313 94 23

Kasımpaşa, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam etti

Kasımpaşa, Süper Lig'in 14. haftasında 3 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

28 Kasım 2018 Çarşamba 15:01
Kasımpaşa, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam etti

Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından top kapma, şut ve orta çalışmaları yaptığı belirtildi. Topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idmanın, yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Sakatlıkları devam eden İlhan Depe, Uğurcan Yazğılı, Abdul Rahman Khalili ve Özgür Çek'in antrenmana katılmadığı, Olivier Veigneau ve Fode Koita'nın özel program dahilinde çalıştığı duyuruldu.

Lacivert-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 15:01
  1. Denizli
  2. Fenerbahçe
  3. Futbol
  4. Kasımpaşa
  5. Spor Toto Süper Lig
  6. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonsporlu Pereira'ya esnaftan jest
    1. Trabzonsporlu Pereira'ya esnaftan jest
    2. Demir eksikliği kendini böyle belli..
    3. Elektrik kesintisini böyle protesto..
    4. Trafikte makas atan sürücüye, bin 110..
    5. İran'daki deprem Irak'ın elektriğini..
    6. Medyatik kardeşlere narkotik gözaltısı
    7. İran'ın Güney Kore'ye ihracatı yüzde..
    8. Türk Destanı Dede Korkut, UNESCO..
    9. Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar..
    10. ABD'li isimden YPG/PKK'ya ziyaret!
    11. Hentbol: Erkekler Süper Lig
    12. Osmaniye'de kardeş kavgası: 1 ölü, 2..
    13. İstanbul Büyükşehir Belediyespor,..
    14. Karısını öldüren 75 yaşındaki adama..
    15. Öğretim üyelerine FETÖ'den hapis cezası!
    16. Nijerya Futbol Federasyonu üyelerine..
    17. Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Dede..
    18. Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası
    19. Sakarya'da FETÖ/PDY operasyonu
    20. CHP'den ittifak açıklaması!
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Kulisleri sallayan iddia
    AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Kulisleri sallayan iddia
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...

    Günün Karikatürü

    28 Kasım 2018
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları