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Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır

16 Ocak 2019 Çarşamba 20:47
Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır


İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile yarın deplasmanda yapacağı son 16 turu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Alanya'da teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, esneklik ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

İdmanın, top kazanma ve dar alanda topa sahip olma çalışmalarıyla tamamlandığı kaydedildi.

Sakatlığı süren futbolculardan Abdul Rahman Khalili'nin antrenmana katılmadığı, İlhan Depe'nin ise antrenör eşliğinde takımdan ayrı çalıştığı aktarıldı.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 20:47
  1. antrenman
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