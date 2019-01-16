Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır

Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır16 Ocak 2019 Çarşamba 20:47
İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile yarın deplasmanda yapacağı son 16 turu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Alanya'da teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, esneklik ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
İdmanın, top kazanma ve dar alanda topa sahip olma çalışmalarıyla tamamlandığı kaydedildi.
Sakatlığı süren futbolculardan Abdul Rahman Khalili'nin antrenmana katılmadığı, İlhan Depe'nin ise antrenör eşliğinde takımdan ayrı çalıştığı aktarıldı.
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