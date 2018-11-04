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Kasım Süleymani'den Trump'a cevap!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı yaptırım açıklamasının ardından, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'den cevap geldi.

04 Kasım 2018 Pazar 17:40
Kasım Süleymani'den Trump'a cevap!

ABD Başkanı Donald Trump’a cevap veren İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani, "Sana karşı duracağım!" mesajı verdi.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani, ABD Başkanı Donald Trump’a cevap verdi.

Kasım Süleymani, Trump'ın Twitter’dan yaptığı Game of Thrones dizisi göndermeli 'Yaptırımlar geliyor' paylaşımına Instagram üzerinden yanıt verdi.

Süleymani, kendi resminin bulunduğu benzer temalı bir görselin üzerinde “Sana karşı duracağım” yazılı bir mesaj paylaştı.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 17:40
  1. Kasım Süleymani
  2. ABD
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