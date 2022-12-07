Kasım indirimleri şikayetlerinde büyük artış

Yeni Akit Ankara

Verilere göre, E-ticaret sektörüyle ilgili araştırma yapmak ve bilgi almak için 3 milyonunun üzerinde kişi platformu ziyaret etti. En çok şikayet edilen konuysa ürünlerin iptali, iadesi ve değişimiyle ilgili oldu. Tüketicilerin ve markaların yıl boyunca dört gözle beklediği “Efsane İndirimler” dönemi sona erdi. Bu yıl Kasım ayı boyunca devam eden indirimleri mercek altına alan çözüm platformu Şikayetvar, e-ticaret, pazaryeri ve kargo sektörleriyle ilgili verilerini açıkladı.

E-ticaret sektörüne 1 ayda 50 bini aşkın şikayet

Platformun paylaştığı verilere göre Kasım ayı boyunca e-ticaret sektörüyle ilgili toplam 50 bin 206 şikayet ulaştı. Şikayetlerin yüzde 15’i Şikayetvar üzerinden çözüme kavuşturuldu. Şikayetler bir önceki yılın Kasım ayı ile kıyaslandığında yüzde 36 arttı. Kasım ayı özelinde e-ticaret sektörüyle ilgili bilgi almak ve araştırma yapmak için Şikayetvar’ı ziyaret edenlerin oranı geçen yılın Kasım ayına oranla yüzde 55 arttı ve bu sektörle ilgili platformu ziyaret edenlerin sayısı 3 milyon 14 bin 731’e ulaştı.

Pazaryeri sitelerine gelen şikayetlerin yüzde 12’si Şikayetvar’da çözüldü

Pazaryeri siteleri kategorisi incelendiğinde 2022’nin Kasım ayında toplam 18 bin 941 şikayet platforma ulaştı. Bu şikayetlerin yüzde 12’si Şikayetvar üzerinden çözüldü. 641 bin 41 kişi bilgi almak ve araştırma yapmak için platformu ziyaret etti.

Kargo şikayetleri yüzde 70 arttı

Tüketicilerin bir referans kaynağı olarak başvurduğu ve satın alma kararıyla ilgili araştırma yaptığı Şikayetvar verilerine göre kargo sektörüne Kasım ayında toplam 33 bin 308 şikayet geldi. Geçen yıl Kasım ayı ile kıyaslandığında şikayetler yüzde 70 arttı. 33 bin 308 şikayetin yüzde 19’u platform aracılığıyla çözüldü. Kargo sektörünü ziyaret edenlerin oranlarında da bir artış gerçekleşti. Geçen yılın Kasım ayında 532 bin 423 olan ziyaret sayısı bu yıl yüzde 9’luk artışla 532 bin 423 oldu.

Eylül- Ekim ve Kasım ayında 8 milyonu aşkın ziyaret gerçekleşti

Şikayetvar, 3 sektörle ilgili Eylül-Ekim ve Kasım ayı verilerini de paylaştı. E-ticaret sektörüyle ilgili platforma 2022’nin Eylül-Ekim ve Kasım ayında toplam 135 bin 936 şikayet geldi. 21 bin 797 şikayet platform üzerinden çözüme kavuşurken sektörle ilgili platformu ziyaret edenlerin sayısı 8 milyonu aştı. 2022’nin Eylül- Ekim ve Kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 36 arttı. E-ticaret sektörüyle ilgili trafik artışı da yüzde 61 olarak gerçekleşti.

Pazaryeri sitelerini ziyaret oranı yüzde 10 arttı

Pazaryeri siteleri kategorisi özelinde mercek altına alınan 3 ayda toplam 50 bin 52 şikayet yapıldı ve 6 bin 366’sı Şikayetvar üzerinden çözüme kavuştu. Geçen yılın Eylül-Ekim ve Kasım ayında sektörle ilgili 1 milyon 597 bin 254 kişi platformu ziyaret ederken 2022’nin aynı döneminde ziyaret oranı yüzde 10’luk bir artışla 1 milyon 755 bin 740’a ulaştı.

Kargo şikayetleri Eylül- Ekim ve Kasım ayında yüzde 68 arttı

2022’nin Eylül-Ekim ve Kasım döneminde kargo sektörüyle ilgili Şikayetvar’a toplam 82 bin 26 şikayet ulaştı. Gelen şikayetlerin yüzde 21’i platformda çözüldü. Şikayetler bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 68 arttı. Kargo sektörüyle ilgili platform üzerinden araştırma yapmak için gelenlerin sayısı geçen yıl 1 milyon 319 bin 483 iken bu yıl 1 milyon 618 bin 636 oldu.

Kargo, e-ticaret ve pazaryeri siteleriyle ilgili en çok nelerden şikayet edildi?

Şikayetvar, tüketicilerin e-ticaret, pazaryeri siteleri ve kargo siteleriyle ilgili en çok şikayet ettiği konuları da açıkladı. Verilere göre tüketiciler e-ticaret ve pazaryeri siteleriyle ilgili en çok iptal, iade ve değişim konularıyla ilgili şikayette bulundu. Fiyat ve ödeme en çok şikayet edilen ikinci konu olurken gönderilen ürünün kalitesizliği üçüncü sırada yer aldı. Kargo sektörüyle ilgili en çok şikayet edilen konu ürünlerin geç teslimatı olurken, ürünün adrese ulaşmaması ve personel davranışı şikayet edilen diğer konular arasında yer aldı.