Kasım celbi nasıl öğrenilir? Askerlik yerleri sorgula 2022
2022 Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı. Pek çok kişi ise askerlik yerlerinin nereden nasıl öğrenilebileceğini araştırıyor. Peki, askerlik yeri nereden öğrenilir?
Vatani görevini yapmak için bekleyenler kasım celbinin açıklanmasıyla birlikte 'Askerlik yerleri nereden öğrenilir?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.
Kasım celbi nasıl öğrenilir? Askerlik yerleri sorgula 2022
Millî Savunma Bakanlığı, Twitter hesabı üzerinden askerlik celplerine yönelik açıklama yaptı. MSB'nin yaptığı açıklamada, "Kasım-Aralık 2022 ve Ocak 2023 Döneminde Sevke Tabi Yedek Subay, Yedek Astsubay Adayları İle Erlerin Sınıflandırma Sonuçları Açıklanmıştır" denildi.
Askerlik yerleri e-Devlet üzerinden sorgulanıyor. e-Devlet sistemine giriş yapıp 'Er sınıflandırma Sonucu Sorgulama' sayfasına giriş yaparak askerlik yerlerini öğrenebilirsiniz.
Askerlik sevk tarihleri ise şöyle:
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1.grup) 10 Kasım 2022
Er (2. Grup) 8 Aralık 2022
Er (3. Grup) 5 Ocak 2023