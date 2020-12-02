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Teknoloji Kasım ayının en iyi Android telefonları açıklandı
Teknoloji

Kasım ayının en iyi Android telefonları açıklandı

AnTuTu, Kasım ayının en iyi Android akıllı telefonlarını açıkladı. Yayınlanan listede Huawei birinci sırada yer aldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 20:28:00 -
Kasım ayının en iyi Android telefonları açıklandı

Analiz şirketi AnTuTu, Kasım ayının en iyi Android akıllı telefonları listesini yayınladı. Listede, amiral gemisi segmentine Qualcomm işlemci telefonlar damga vururken, orta segmentte MediaTek ve Kirin işlemci telefonlar yer aldı.

Huawei'nin yeni amiral gemileri Mate 40 ve Mate 40 Pro+, Kasım ayının en iyi Android akıllı telefonu oldu. Mate 40 Pro+'ı Xiaomi'nin akıllı telefonu Mi 10 Ultra takip etti.

İşte Kasım ayının en iyi Android telefonları

- Huawei Mate 40 Pro+

- Huawei Mate 40 Pro

- Xiaomi Mi 10 Ultra

- Vivo iQOO 5

- Vivo iQOO 5 Pro

- Redmi K30S

- Vivo X50 Pro+

- Vivo iQOO Neo 3

- Asus ROG Phone 3

- Rescuer Gaming Phone Pro

- Redmi 10X 5G

- Nova7 Pro

- Redmi 10X Pro 5G

- Nova7

- Honor 30

- Honor X10

- Honor 30S

- Nova7 SE

- Redmi K30 5G

- Realme Q2 Pro 5G

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