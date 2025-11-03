Kasım 2025 kira artış oranı! Kira artış oranı ne kadar?

Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla gözler kira artış oranına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekim ayında yüzde 2,55 artarken, 12 aylık ortalamalara göre artış oranı yüzde 37,15 olarak hesaplandı. Bu oran, Kasım 2025 döneminde uygulanacak kira artış tavanını da belirledi. Peki ev sahipleri ve kiracılar bu oran üzerinden nasıl hesaplama yapacak, konut ve işyeri kiralarında durum ne olacak?

Kasım ayında kira artış oranı ne kadar?

TÜİK verilerine göre ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 32,87 olarak kaydedilirken, 12 aylık ortalamalara göre TÜFE yüzde 37,15 oldu. Bu kapsamda Kasım 2025 için kira artış oranı da yüzde 37,15 olarak belirlendi. Konut kiralarında uygulanan yüzde 25’lik yasal tavan sınırı temmuz itibarıyla sona ermişti; bu nedenle kasım ayı itibarıyla kira artışları yeniden TÜFE oranlarına göre hesaplanacak.

Ev sahipleri kirayı nasıl artıracak?

Ev sahipleri, kira artışını hesaplamak için mevcut kira bedelini %37,15 oranında artırabilecek. Örneğin 10.000 TL kira ödeyen bir kiracının kasım ayı itibarıyla yeni kirası 13.715 TL olacak. Ancak sözleşmede TÜFE’ye göre artış yapılacağı belirtilmişse, bu oran sınır olarak kabul edilecek.

İşyeri kiralarında da aynı oran geçerli

Konut kiralarında olduğu gibi işyeri kiraları için de tavan artış oranı TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Bu kapsamda işyeri kiraları da yüzde 37,15’lik oranla güncellenecek.

Enflasyon son 47 ayın en düşük seviyesinde

TÜİK verilerine göre ekim ayında yıllık enflasyon, Kasım 2021’den bu yana görülen en düşük seviyeye indi. Tüketici fiyatlarında yıllık artış yüzde 32,87 olurken, üretici fiyatlarında bu oran yüzde 27 olarak kaydedildi.