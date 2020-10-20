  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kaşıkçı'nın nişanlısı ABD'de Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a dava açtı
Aktüel

Kaşıkçı'nın nişanlısı ABD'de Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a dava açtı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 19:21:07 -
Kaşıkçı'nın nişanlısı ABD'de Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a dava açtı

WASHINGTON (AA) - Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğunda cinayete kurban giden Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a ve bazı yetkililere, cinayetten sorumlu tutulmaları için ABD'de dava açtı.

Cengiz ve Arap Dünyası için Şimdi Demokrasi Platformu, başkent Washington DC'de Muhammed bin Selman ve bazı Suudi yetkililer hakkında dava açtı.

Dava dilekçesinde, "Sayın Kaşıkçı'nın gaddarca işkenceye uğraması ve katledilmesi, tüm dünyadaki insanların vicdanını şok etti." ifadesine yer verildi.

Bu cinayetin amacının açıkça ABD'de hak savunuculuğu yapan Kaşıkçı'yı susturmak olduğunun vurgulandığı metinde şunlar kaydedildi:

"Bu cinayet Davalı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın emriyle gerçekleştirilmiştir. Davalılar, Kaşıkçı'nın ABD'deki eylemlerini kendi çıkarlarına karşı bir varoluş tehdidi olarak görmüş ve bu davanın konusu çirkin eylemleri kurmuşlardır." ifadesi kullanıldı.

Dava metninde, Hatice Cengiz'in finansal olarak Kaşıkçı'ya bağlı olduğu bilgisine yer verilerek, bu cinayetle Cengiz'in "sevdiği kişiyi, dostunu, manevi desteğini ve muhabbetini" kaybettiği aktarıldı.

Ayrıca Kaşıkçı'nın evlilik belgeleri için Suudi Arabistan'ın Washington DC Büyükelçiliğine gittiğinin anımsatıldığı metinde, "Davalılar, bunun ardından Kaşıkçı'yı öldürmek için bir fırsat yarattı. Özellikle Kaşıkçı'yı öldürme komplolarının bir parçası olarak, Suudi büyükelçilik yetkilileri Kaşıkçı'nın istediği belgelerin kendilerinde olmadığını belirtti ve onu İstanbul'daki Başkonsolosluğa yönlendirdi."



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanistan'dan kalleş hamle! Türkiye'ye karşı S-300'leri...
Gündem

Yunanistan'dan kalleş hamle! Türkiye'ye karşı S-300'leri...

Türkiye'nin Akdeniz'deki başarılarını hazmedemeyen Yunanistan, S-300 hava ve füze savunma sistemini Girit'te NATO'dan habersiz NATO atış ala..
Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş uyarı: Bir gece yarısı operasyonuyla...
Gündem

Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş uyarı: Bir gece yarısı operasyonuyla...

Melih Gökçek 'kesin bilgi' diyerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde bir grup solcu birleşip bir ..
Paşinyan ağlayınca harekete geçti... Fransa'dan skandal Türkiye ve Azerbaycan hamlesi
Gündem

Paşinyan ağlayınca harekete geçti... Fransa'dan skandal Türkiye ve Azerbaycan hamlesi

Kahraman Azerbaycan ordusunun işgalci Ermenistan güçlerini cephede bozguna uğratması sonrası Fransa'dan skandal bir adım geldi. Fransız Sena..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay