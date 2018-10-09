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Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün 'şüpheli 2 uçak' didik didik arandı!

Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda kaybolduğu gün, Suudi Arabistan'dan Atatürk Havalimanı'na inen 2 uçak polis tarafından didik didik arandı.

09 Ekim 2018 Salı 15:08
Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün 'şüpheli 2 uçak' didik didik arandı!

2 Ekim'de Gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolduğu iddiası üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, ihbar üzerine akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'ndan havalanacak uçak için harekete geçti.

Didik didik arandı

Uçağın yolcuları terminal girişi binasının önünde araçtan inerek Genel Havacılık Terminal Binası'ndan giriş yaptı. Yolcuların üst araması yapılırken, bagajlar ise X-RAY cihazından tekrar tekrar geçirildi. Yolcular terminalde pasaport işlemleri için beklerken, apronda bulunan ve kalkış için hazırlanan HZ-SK2 kuyruk tescilli uçağın kabini ve kargo bölümü de polis tarafından didik didik arandı.

Kamera kayıtları da incelendi

Aramalar sonucunda her hangi bir olumsuz bir durumla karşılaşılmaması üzerine uçağın kalkışına izin verildi. Polis ekipleri ayrıca tüm gün boyunca kamera kayıtları saniye saniye inceledi.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 15:08
  1. Cemal Kaşıkçı

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