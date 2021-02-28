Kaşıkçı’nın katili Selman’a yaptırım çağrısı

Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, ABD’nin Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin istihbarat raporunu açıklamasının ardından, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a yaptırım uygulanması çağrısı yaptı. Callamard, açıklamasında, Veliaht Prens ve Kaşıkçı cinayetindeki diğer sorumluların kişisel mal varlıklarına ilişkin yaptırım uygulanması gerektiğini ifade etti. Cemal Kaşıkçı’nın infaz emrini verenlerin cezalandırılmasının adaletin yerine getirilmesinde önemli bir adım olduğunu belirten Callamard, devlet başkanı olmayan Veliaht Prens’e sivil davalar açılabileceğini kaydetti.



ABD’li siyasetçilerden hesap sorulsun çağrısı



ABD’nin “Kaşıkçı istihbarat değerlendirme raporunu” yayınlanmasının ardından, ABD siyasetinin üst düzey isimlerinden de tepki geldi.



Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, söz konusu raporun uzun süredir bilinen bir gerçeği ortaya koyduğunun altını çizerek, “ABD hükümeti, Suudi Arabistan ile ilişkilerini yeniden gözden geçirmeli ve yeniden ölçeklendirmelidir” görüşünü paylaştı. Suudi Arabistan’daki insan hakları ihlallerini yakından izlemeye devam edeceklerini vurgulayan Pelosi, Biden yönetimine bu cinayetin hesabının sorulması konusunda atacakları adımlarda destek vereceklerini belirtti.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Demokrat Adam Schiff ise, yaptığı açıklamada, “Biden yönetimi, Kaşıkçı’nın canice katledilmesinin yankılarının sadece bu cinayeti işleyenlerin ötesine geçip, bunun emrini verenlere de ulaşmasını sağlamalı. Suudi Veliaht Prensinin ellerinde kan var. Amerika’da yaşayan bir gazetecinin kanı. Bunun hesabını sormalıyız” ifadelerini kullandı.



Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Gregory Meeks de Biden yönetiminin raporu açıklamasından ve bazı Suudi yetkililere yaptırım uygulamasından memnun olduğunu belirterek, “Ancak, söz konusu raporun sonuçlarına baktığımızda Muhammed bin Selman’ın direkt dahiliyetini görüyoruz, bu konuda hesap sorulması için ileri adımlar atılmasını dört gözle bekliyorum” görüşünü paylaştı.



Biden sözünde durmadı



Muhammed bin Selman’a Biden yönetiminden doğrudan bir yaptırım uygulanmaması ABD basınında da tepkiyle karşılandı. CNN, “Biden, üst düzey Suudi isimleri cezalandıracağına dair söz vermiş olmasına rağmen Veliaht Prense ceza vermedi” başlığını attı. Haberde, Biden’ın seçim kampanyası sürecinde Kaşıkçı cinayetinin sorumlularından hesap sorulması için verdiği söz anımsatılarak, “Biden’ın yaptığı hesap, Muhammed bin Selman’ı cezalandırmaktan geri durmak konusunda Trump yönetiminin verdiği karara benziyor” eleştirisinde bulunuldu.



Washington Post’tan “Selman cinayetin faili” vurgusu



Öte yandan; Kaşıkçı’nın yazar olarak görev aldığı Washington Post gazetesinin yayın kurulu ise, Biden’ın söz konusu kararının ardından bir yazı kaleme aldı. “Muhammed bin Selman, cinayetin faili, Biden ona geçit vermemeli” başlıklı yazıda, Biden’a bu noktada adım atma çağrısı yapıldı. New York Times da “İlişkilerin zarar görmesi korkusuyla, Kaşıkçı cinayeti konusunda Biden, Suud Veliaht Prensini cezalandırmayacak” başlıklı bir haber yayınladı.



Suudi Arabistan, raporu reddetti



Öte yandan; Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ABD’nin yayınladığı raporu kesin bir dille reddettiğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Suudi Arabistan yönetimine yönelik hakaret içerikli asılsız sonuçların yer aldığı söz konusu raporun hiçbir şekilde kabul edilmesinin mümkün olmadığı ve Suudi Arabistan hükümeti tarafından kesin bir dille reddedildiği” kaydedilen açıklamada, ABD raporunun gerçeklerle bağdaşmayan birtakım bilgi ve sonuçlar içerdiği ileri sürüldü.



BAE’den Selman’a destek



Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ABD’nin yayınladığı raporu kesin bir dille reddeden açıklamasını desteklediğini bildirdi. Abu Dabi yönetiminin, Suudi Arabistan’ın yanında yer aldığına vurgu yapılan açıklamada, “cinayet olayının istismarı ve Suudi Arabistan’ın iç işlerine müdahalenin” kabul edilmediği aktarıldı.



Kuveyt, Bahreyn ve Yemen’de, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ABD’nin yayımladığı raporu kesin bir dille reddeden tutumunu desteklediğini bildirdi.

Rapor Trump döneminde açıklanmamıştı

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI), 2018 yılında hazırlanan ancak Donald Trump yönetiminin kamuya açıklamadığı “Kaşıkçı istihbarat değerlendirme raporunda” Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesini onaylayan kişinin Veliaht Prens Muhammed bin Selman olduğu açıklanmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise raporun açıklanmasının ardından başta Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı olmak üzere Suud yönetimine muhalif kişileri tehdit ettikleri belirlenen 76 Suudi Arabistan vatandaşına yaptırım uyguladıklarını söylemişti.



Kaşıkçı cinayetinin işlendiği dönemde Muhammed bin Selman’ın yakınındaki kişileri kovma ve tutuklama ile korkuttuğuna işaret edilen raporda, “Bu durum, Prens’in yardımcılarının, Muhammed bin Selman’ın emirlerini sorgulayamadıklarını ve Prens’in onayını almadan önemli adımlar atamadıklarını göstermektedir” tespitinde bulunuldu. Raporda, Kaşıkçı’yı öldüren 15 kişilik ekibin 2 Ekim 2018’te İstanbul’a gittiği ve bu ekipte Muhammed bin Selman için çalışan kişilerin olduğunun altı çizildi.

