Kaşıkçı olayında önemli gelişme!

Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili soruşturma sürüyor. Konsolosluktan çıkan 2 şüpheli aracın plakasının tespit edildi. Muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nı akıbeti belirsizliğini koruyor. Konuyla ilgili soruşturma da devam ediyor. Güvenlik güçleri 150 kamera görüntüsünü inceliyor. Konsolosluğu net olarak gören iki kamera olduğu tespit edildi.

Kaşıkçı'nın konsolosluktan çıkışına ilişkin görüntü bulunamadı.

Suudi Arabistan'dan gelen şüpheli 7 kişinin Türkiye'de 2,5-3 saat kaldığı bildirildi. Bu 7 şüphelinin Kaşıkçı konsolosluğa girmeden 30 dakika önce konsolosluğa girdiği ve 14.00 sıralarında da ayrıldığı güvenlik birimlerinin tespitleri arasında.

Konsolosluktan çıkan 2 aracın plakasının da tespit edildiği belirtildi.