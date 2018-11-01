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"Kaşıkçı cinayetini açıklamak yerine kilitledi!"

Gazeteci Abdülkadir Selvi, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen ve dün ülkesine dönen Suudi savcı el Muceb'in, 'cinayeti aydınlatmak yerine tam tersine kilitlediği' noktasına vurgu yaptı.

01 Kasım 2018 Perşembe 09:22
"Kaşıkçı cinayetini açıklamak yerine kilitledi!"

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, 'Suudi savcı neyin peşindeydi?' başlıklı yazısında geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen ve dün ülkesine dönen Suudi savcı el Muceb ile ilgili bir yazı kaleme aldı. Selvi yazısında, savcının 'cinayeti aydınlatmak yerine tam tersine kilitlediği' noktasına vurgu yaptı.

İşte Abdülkadir Selvi'nin dikkat çeken yazının bir bölümü:

Kaşıkçı cinayetini soruşturmak için ülkemize gelen Suudi Başsavcı dün ülkemizden ayrıldı.

Başsavcı el Muceb, iki şeyin peşindeydi.

1- Kaşıkçı'nın cep telefonu

2-Cinayet anına ilişkin ses kayıtları

Cemal Kaşıkçı'nın cep telefonundan kimlerle görüştüğünü tespit etmeye çalışan Başsavcı, ısrarla cinayet anını yansıtan ses kayıtlarına ulaşmaya çalıştı.

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Hayati sorular cevapsız

Suudi Başsavcı, İstanbul'daki temasları sırasında cinayeti aydınlatmak yerine Türkiye'nin elindeki delilleri öğrenmenin peşine düştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, görüşme sırasında Başsavcı el Muceb'e üç soru sordu.

1- Kaşıkçı'nın cesedi nerede?

2- Cinayette bir yerli işbirlikçiden söz ettiniz. Yerli işbirlikçi kim?

3- Planlı bir cinayet olduğunu söylediniz. Kaşıkçı cinayetini kim planladı?

Bu üç sorunun yanıtı verilse zaten cinayet aydınlatılmış olacaktı. Ama Başsavcı el Muceb bu üç soruya yanıt vermedi. Bunun üzerine kendisine, "Bilgi vermediğiniz sürece bir ilerleme sağlanamaz" yanıtı verildi.

Suudi Arabistan'dayken hem bu planlı bir cinayet diyeceksiniz hem de Türkiye'ye gelince kimin planladığı konusunda bir şey söylemeyeceksiniz.

****

Böyle bir şey mümkün mü?

Türk-Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, ilk günlerde Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında bilgi almak için başvurduğunda Ankara'dan, "Barbarca katlettiler" yanıtını aldığını açıklamıştı. Kaşıkçı'nın, "barbarca" katledildiğini tespit eden kaynaklar, bu cinayetin faili meçhul kalmasına izin vermez. Zaten Suudlu Başsavcı'nın uçağı ülkemizden hareket etmeden önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı bir açıklama yaparak, gerçekleri ortaya koydu. Başsavcılığın açıklamasıyla Suudi Savcıya, "Herşeyi biliyoruz. Gerçeklerin üstünü örtemezsin" mesajı verilmiş oldu.

Cinayeti kilitledi

Bu soruyu yönelttiğim güvenlik ve yargı birimleri, koskoca bir sıfır işareti yaptılar. Suudi Başsavcı cinayeti aydınlatmak yerine tam tersine kilitledi.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 09:22
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. suudi savcı
  4. Cemal Kaşıkçı
  5. Abdulkadir Selvi

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