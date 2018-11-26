0553 313 94 23

Kaşıkçı cinayetinde ikinci villa aranmaya başladı

Suudi konsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Yalova'da bir villada sürdürülen arama çalışması genişletildi. Bitişikteki villa da aranmaya başlandı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 13:50
Kaşıkçı cinayetinde ikinci villa aranmaya başladı

Yalova Valisi Muammer Erol, İstanbul'dan gelen özel ekibin Cemal Kaşıkçı ile ilgili Termal ilçesinde villada arama yaptığını açıkladı. Villanın ise Suudi Prensin arkadaşı olan Suudi bir işadamına ait olduğu, bir aydır kimsenin bulunmadığı bildirildi. Özel ekip villanın yanısıra yandaki başka bir villaya da geçerek burada da arama çalışması yapıyor.

Yalova'nın Termal ilçesinde uzun bir aranın ardından yeniden Cemal Kaşıkçı hareketliliği yaşanıyor. Samanlı Köyü'ndeki lüks bir villaya sabah erken saatlerde gelen çok sayıda polis, çevreyi güvenlik şeridi içerisine aldı. Villada, bahçede ve villa çevresindeki arazide arama yapan ekipler, Suudi infaz timi tarafından öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ait iz aramaya başladı.  Villanın bahçesindeki kuyu incelemeye alındı, bahçeye itfaiyenin sel ve su  baskınlarına müdahale aracı getirildi 

Villanın, Prensin arkadaşı olan Suudi bir iş adamına ait olduğu ve bir aydır burada kimsenin olmadığı bildirildi.

Olay yeri inceleme ekipleri de kuyudaki çalışmalara destek veriyor.

İkinci villa da aranıyor

Öte yandan operasyon kapsamında arama çalışmasının genişlediği ve bitişikteki villanın da aranmaya başladığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 13:50
  1. Yalova
  2. İstanbul
  3. Cemal Kaşıkçı
  4. villa araması

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güngören AK Parti belediye başkan adayı Bünyamin Demir mi?
    1. Güngören AK Parti belediye başkan..
    2. Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı boşandı
    3. AB'de internet kullanıcılarının yüzde..
    4. Yaya geçidinde birdirbir oynadılar
    5. GÜNCELLEME - Kars ve Diyarbakır'da..
    6. CHP MYK toplantısı
    7. İtfaiye erinin Türk bayrağı hassasiyeti
    8. Kılıçdaroğlu Karamollaoğlu görüşmesi..
    9. Zonguldak'ta hamsi bereketi, yüzleri..
    10. AB Fransa'daki şiddet olaylarına..
    11. İstanbul merkezli FETÖ operasyonu! 12..
    12. İşte Cemal Kaşıkçı gerçeği! Polis..
    13. GÖRÜŞ - Yemen'de sürdürülebilir..
    14. UEFA'dan Türk hakemlere görev
    15. AB'den Rusya'ya kınama
    16. Reel Kesim Güven Endeksi kasımda arttı
    17. Fransa'da çatışmalar polis şiddetine..
    18. ABD'ye, "Suudi-BAE koalisyonundan"..
    19. Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama..
    20. Ağrı merkezli 9 ilde FETÖ/PDY operasyonu
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    "Erdoğan, Hatipoğlu'nu aradı, konu kapandı!"
    "Erdoğan, Hatipoğlu'nu aradı, konu kapandı!"
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti