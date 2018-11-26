Kaşıkçı cinayetinde ikinci villa aranmaya başladı

Yalova Valisi Muammer Erol, İstanbul'dan gelen özel ekibin Cemal Kaşıkçı ile ilgili Termal ilçesinde villada arama yaptığını açıkladı. Villanın ise Suudi Prensin arkadaşı olan Suudi bir işadamına ait olduğu, bir aydır kimsenin bulunmadığı bildirildi. Özel ekip villanın yanısıra yandaki başka bir villaya da geçerek burada da arama çalışması yapıyor.

Yalova'nın Termal ilçesinde uzun bir aranın ardından yeniden Cemal Kaşıkçı hareketliliği yaşanıyor. Samanlı Köyü'ndeki lüks bir villaya sabah erken saatlerde gelen çok sayıda polis, çevreyi güvenlik şeridi içerisine aldı. Villada, bahçede ve villa çevresindeki arazide arama yapan ekipler, Suudi infaz timi tarafından öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ait iz aramaya başladı. Villanın bahçesindeki kuyu incelemeye alındı, bahçeye itfaiyenin sel ve su baskınlarına müdahale aracı getirildi

Villanın, Prensin arkadaşı olan Suudi bir iş adamına ait olduğu ve bir aydır burada kimsenin olmadığı bildirildi.

Olay yeri inceleme ekipleri de kuyudaki çalışmalara destek veriyor.

İkinci villa da aranıyor

Öte yandan operasyon kapsamında arama çalışmasının genişlediği ve bitişikteki villanın da aranmaya başladığı öğrenildi.