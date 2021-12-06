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Kadın - Aile Kaşık dökmesi tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif
Kadın - Aile

Kaşık dökmesi tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Kahvaltılar için nefis bir tarif.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 11:33:00 - 2021-12-06 11:42:26
Kaşık dökmesi tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Dolabınızda bulunan malzemelerle, birkaç dakika içinde hazırlayabileceğiniz bir kahvaltılık tarifi.

Kaşık dökmesi tarifi, nasıl yapılır?

Kaşık Dökmesi tarifi için malzemeler

  • 2 adet yumurta
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 çay bardağından 1 parmak az sıvı yağ
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1,5 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu

Yapılışı

Karıştırma kabına aldığımız yoğurt, yumurta, sıvı yağ ve tuzu çırpma teli yardımı ile pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştıralım. Üzerine kabartma tozu ve unu eklenerek karıştırmaya devam edelim. İlk olarak 1,5 su bardağı un ekleyelim. Gerekirse bir miktar daha ekleyebilirsiniz koyu kıvamlı bir hamur elde edeceğiz. Videoda kıvamını görebilirsiniz. Hamur hazır olduktan sonra yapışmaz bir tavanın tabanını çok az yağlayalım. Yağ kızdıktan sonra hamurdan birer kaşık koyalım ve hafifçe yaydıralım. Hamurların altı kızardıktan sonra diğer tarafını da çevirelim ve her iki yüzeyini de pişirelim. Kaşık dökmelerinizin içlerinin güzelce pişmesi için ortanın bir tık altında ayarlayarak pişirebilirsiniz, aksi halde çok harlı ateşte hamurun içi pişmeyebilir. Afiyet olsun.

 

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