Kaşarlı kroket nasıl yapılır? Kaşarlı kroket tarifi:
Farklı bir lezzet arayanlar 'Kaşarlı krotet nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, kaşarlı kroket için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü kaşarlı kroket tarifi:
Leziz yemeklerinizin yanına farklı bir tarif mi arıyorsunuz. İşte, hem kolay hem leziz kaşarlı kroket tarifi:
Kaşarlı kroket tarifi:
Malzemeler:
250 gram kaşar peyniri
- 2 adet yumurta
- 1 su bardağı un
- 1 su bardağı galede unu
- 1 çay kaşığı karabiber
- Tuz
Kızartmak için:
- Sıvı yağ
Kaşarlı kroket nasıl yapılır?
Öncelikle tezgaha üç adet kase alın.
Kaselerin birine yumurtaları kırın. Bir kaseye un birine ise galeta ununu ayın.
Yumurtaları çırptıktan sonra kaşar peynirini parmak kalınlığında uzunlamasına kesin.
Kaşar peynirini önce yumurtaya sonra una bulayın. Unun ardından bir kez daha yumurtaya bulayın. Son olarak kaşar peynirini galeta ununa batırın.
Tüm kaşar peynire aynı işlemi uygulayın.
Hazırladığınız kroketlerin üzerini streç filmle kapatıl bir süre buzdolabında dinlendirin.
Bir tavaya sıvı yağ alın ve kızdırıh.
Kızan yağa kroketleri atın.
Kızaran krotekleri bir süre havlu kağıtta beklettikten sonra servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.