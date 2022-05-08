Kaşarlı köfte nasıl yapılır? Nefis tam ölçülü kaşarlı köfte tarifi
Leziz köfte tarifi | Akşam yemeği için hem leziz hem de doyurucu bir tarif arayanlar 'Kaşarlı köfte nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, kaşarlı köfte için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü kaşarlı köfte tarifi:
Leziz bir ev yapımı köfteye kim hayır diyebilir ki! İşte, tam ölçülü denenmiş kaşarlı köfte tarifi:
Nefis tam ölçülü kaşarlı köfte tarifi
Malzemeler:
- Yarım kilo dana kıyma
- Bir su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
- 1 adet yumurta
- 1 adet soğan
- 1-2 diş sarımsak
- Karabiber
- Kekik
- Kimyon
- Tuz
- 1 dilim bayat ekmek içi
Kaşarlı köfte nasıl yapılır?
Öncelikle bayat ekmek içini bir süre suda bekletin. Ardından suyunu iyice sıkıp karıştırma kasesine alın.
Tüm köfte malzemelerini bu kaseye ekleyin.
Köfteyi tüm malzemeler iyice yedirilene, kıyma kendini toplayana kadar yoğurun.
Yoğurduğunuz kıymaya arzu ettiğiniz şekli verin.
Köfteleri en az yarım saat buzdolabında dinlendirin.
Köftenizi ızgara tavasında, fırında ya da yağda kızartarak pişirebilirsiniz.
Afiyet olsun.