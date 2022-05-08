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Kadın - Aile Kaşarlı köfte nasıl yapılır? Nefis tam ölçülü kaşarlı köfte tarifi
Kadın - Aile

Kaşarlı köfte nasıl yapılır? Nefis tam ölçülü kaşarlı köfte tarifi

Leziz köfte tarifi | Akşam yemeği için hem leziz hem de doyurucu bir tarif arayanlar 'Kaşarlı köfte nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, kaşarlı köfte için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü kaşarlı köfte tarifi:

Yeniakit Publisher
2022-05-08 22:50:00 -
Kaşarlı köfte nasıl yapılır? Nefis tam ölçülü kaşarlı köfte tarifi

Leziz bir ev yapımı köfteye kim hayır diyebilir ki! İşte, tam ölçülü denenmiş kaşarlı köfte tarifi:

Nefis tam ölçülü kaşarlı köfte tarifi

Malzemeler:

  • Yarım kilo dana kıyma
  • Bir su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • 1 adet yumurta
  • 1 adet soğan
  • 1-2 diş sarımsak
  • Karabiber
  • Kekik
  • Kimyon
  • Tuz
  • 1 dilim bayat ekmek içi

Kaşarlı köfte nasıl yapılır?

Öncelikle bayat ekmek içini bir süre suda bekletin. Ardından suyunu iyice sıkıp karıştırma kasesine alın.

Tüm köfte malzemelerini bu kaseye ekleyin.

Köfteyi tüm malzemeler iyice yedirilene, kıyma kendini toplayana kadar yoğurun.

Yoğurduğunuz kıymaya arzu ettiğiniz şekli verin.

Köfteleri en az yarım saat buzdolabında dinlendirin.

Köftenizi ızgara tavasında, fırında ya da yağda kızartarak pişirebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Sebzeli pilav nasıl yapılır? Tam ölçülü tereyağlı sebzeli pilav tarifi
Sebzeli pilav nasıl yapılır? Tam ölçülü tereyağlı sebzeli pilav tarifi

Kadın - Aile

Sebzeli pilav nasıl yapılır? Tam ölçülü tereyağlı sebzeli pilav tarifi

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