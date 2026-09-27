Kasapoğlu'ndan ABD ile ticaret mesajı: Yıl sonu beklentisi 40-43 milyar dolar

AK Parti İzmir Milletvekili ve Türkiye-ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki heyetle katıldığı Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nun ardından New York temaslarını değerlendirdi ve ekonomik hedefi şu sözlerle açıkladı: "Hedefimiz ise ABD ile ticaret hacmimizi 100 milyar dolara çıkarmak."

Kasapoğlu, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2025'te 38,6 milyar dolar seviyesine ulaştığını hatırlattı. Güncel tabloyu ise şöyle aktardı: "2026'nın sadece ilk 8 ayında ise 28 milyar dolar bandını yakaladık. Yıl sonuna kadar bu rakamın 40-43 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz."

Türk-Amerikan diplomatik ilişkilerinin 100. yılına girerken düzenlenen özel etkinliğin, 2026-2027 döneminin iki ülke için stratejik bir dönüm noktası olduğunu kanıtladığını söyleyen Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki diyaloğun ilişkilere pozitif ivme kattığını, bu sayede Orta Doğu'dan Asya'ya birçok krizde eşgüdümle olumlu sonuç alındığını kaydetti. İş dünyasına ve Amerikalı yatırımcılara Türkiye'nin sunduğu fırsatları değerlendirmeleri için "çok açık ve sıcak davetler" yapıldığını da aktardı.

Savunma sanayii ihracatı 10 milyar doları aştı

New York'taki mesaiyi "kusursuz işleyen bir takım oyunu" olarak niteleyen Kasapoğlu, ekonomi yönetiminin küresel fon yöneticilerine Türkiye'nin şoklara karşı direncini, KKM'den çıkış ve artan rezervlerle kırılganlıkların nasıl aşıldığını anlattığını söyledi. Milletvekilinin aktarımına göre savunma sanayiinden turizme, dijital hizmetlerden mobil oyunlara uzanan ve "beş altın sektör" olarak nitelenen doğrudan yatırım alanları masaya konuldu; 405 milyar dolarlık ihracat kapasitesiyle dünyanın 16'ncı büyük ekonomisi konumundaki Türkiye'nin gücü Amerikalı iş dünyasıyla paylaşıldı.

Savunma sanayiindeki seviyeye de değinen Kasapoğlu, yıllık ihracatın 248 milyon dolar seviyelerinden 10 milyar doları aşan rakamlara çıktığını, küresel pazar payının son 5 yılda yüzde 120 arttığını söyledi. "Artık Türk şirketleri Amerika'ya giderken sadece ürün satmıyor, yatırım yapıyor, üs kuran bir pozisyonda sahaya çıkıyor" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın Gazze tanımı: "dünyanın en büyük çocuk kabristanı"

Kasapoğlu'na göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genel Kurul konuşmasının en can alıcı yeri Gazze'deki tabloydu. Milletvekili, Erdoğan'ın Gazze'yi "dünyanın en büyük çocuk kabristanı" ve "çağımızın en utanç verici temerküz kampı" olarak tanımladığını, yalnızca son 3 yılda Gazze'de 74 bin sivilin katledildiğini ve ateşkes sonrasında bile 1500'ü aşkın masumun öldürüldüğünü kürsüden anlattığını söyledi. Cumhurbaşkanı'nın BM kürsüsünden ilan ettiği "Biz, gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz, ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz" sözlerini ise onurlu duruşun en net özeti olarak değerlendirdi.

Meselenin Gazze ile sınırlı olmadığını belirten Kasapoğlu, karşıda "kilitlenmiş, kapasitesini yitirmiş, işlemez hale gelmiş bir küresel sistem" bulunduğunu söyledi. Erdoğan'ın, 190'ı aşkın ülkenin geleceğinin sadece 5 daimî üyeye bırakılamayacağını belirterek "Dünya 5'ten büyüktür" vizyonunu bir kez daha ifade ettiğini aktardı; uluslararası hukukun zayıfa ve güçlüye farklı uygulanmaması, cezasızlık kültürünün bitmesi gerektiğini kaydetti. Türkiye'nin Pakistan ve Suudi Arabistan ile kurduğu Savunma İttifakı'nı da sorunlara kendi içimizden çözüm bulma iradesinin en somut göstergesi olarak tanımladı.

Diplomasinin çok taraflı ayağında Türkevi'nde gerçekleştirilen Türkiye-Suriye-Suudi Arabistan üçlü buluşmasından MIKTA ve 8'li Filistin eşgüdüm toplantılarına kadar birçok kritik zirveye liderlik edildiğini belirten Kasapoğlu, stratejik ortaklıkların ortak kazanımlar zemininde büyütülmeye devam edeceğini söyleyerek değerlendirmesini tamamladı.