Kasaba Doktoru ilk bölümüyle 8 Nisan Cuma akşamı ekranlara gelecek. Diziseverler ise Kasa Doktoru’nun nerede hangi ilde çekildiğini araştırmaya başladı.

Kasaba Doktoru nerede çekiliyor? Kasaba Doktoru dizisi çekildiği yer?

ARV Yapım imzası taşıyan Kasaba Doktoru ilk bölümüyle 8 Nisan Cuma akşamı 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayımlanacak. Dizinin başrollerini Ozan Akbaba, Hazal Subaşı, Deniz Can Aktaş ve Vildan Atasever paylaşıyor. Güney Kore yapımı Dr. Romantic dizisinin uyarlaması olan Kasaba Doktoru'un çekildiği yerler ise merak ediliyor. Dizi İstanbul'un ağırlıklı olarak Beşiktaş ve Galata semtlerinde çekiliyor.