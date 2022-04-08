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Medya Kasaba Doktoru nerede çekiliyor? Kasaba Doktoru dizisi çekildiği yer?
Medya

Kasaba Doktoru nerede çekiliyor? Kasaba Doktoru dizisi çekildiği yer?

TRT 1 ekranlarında başlayan Kasaba Doktoru dizisinin nerede hangi ilde çekildiği merak konusu oldu. Peki, Kasaba Doktoru İstanbul’da mı çekiliyor?

Yeniakit Publisher
2022-04-08 07:04:00 -
Kasaba Doktoru nerede çekiliyor? Kasaba Doktoru dizisi çekildiği yer?

Kasaba Doktoru ilk bölümüyle 8 Nisan Cuma akşamı ekranlara gelecek. Diziseverler ise Kasa Doktoru’nun nerede hangi ilde çekildiğini araştırmaya başladı.

Kasaba Doktoru nerede çekiliyor? Kasaba Doktoru dizisi çekildiği yer?

ARV Yapım imzası taşıyan Kasaba Doktoru ilk bölümüyle 8 Nisan Cuma akşamı 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayımlanacak. Dizinin başrollerini Ozan Akbaba, Hazal Subaşı, Deniz Can Aktaş ve Vildan Atasever paylaşıyor. Güney Kore yapımı Dr. Romantic dizisinin uyarlaması olan Kasaba Doktoru'un çekildiği yerler ise merak ediliyor. Dizi İstanbul'un ağırlıklı olarak Beşiktaş ve Galata semtlerinde çekiliyor.

Kasaba Doktoru oyuncuları kimler? Kasaba Doktoru ilk bölüm ne zaman?
Kasaba Doktoru oyuncuları kimler? Kasaba Doktoru ilk bölüm ne zaman?

Medya

Kasaba Doktoru oyuncuları kimler? Kasaba Doktoru ilk bölüm ne zaman?

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