Kas spazmının (Kramp) nedenleri nelerdir?

Kaslarda meydana gelen istem dışı kasılma ve ağrıya kramp yani kas spazmı denir. Kaslarımız hareket edebilmemiz için kasılıp gevşerler. Kasılan kas gevşemeden tekrar kasılır yahut beynimiz kaslara gevşeme sinyalini ulaştıramaz ise kramp oluşur. Kramp girmesi çok sık karşılaşılan bir sağlık sorunudur.

Bu ani ve istenmeyen kas kasılmaları birçok kas grubunda oluşabilir. En çok kramp giren bölgeler alt bacak, arka bacak ve ön bacaktır. Kramplar ayrıca kollarda, ellerde ve ayaklarda mide de görülebilir. Neredeyse herkes hayatının bir noktasında kaslara kramp girmesi sorununu yaşamıştır.

Özellikle belirli sporlarla uğraşan insanlar arasında bu duruma yaygın olarak rastlanır. Hatta, maraton koşucularının %39’u, atletlerin %79’u ve bisikletçilerin %60’ı hayatlarının bir döneminde kas krampı yaşamıştır. Normal kas kramplarını geçirmek için genellikle ilaç kullanmaya gerek yoktur.

KRAMP GİRMESİNİN NEDENLERİ NELERDİR?

* D vitamini eksikliği

* B1, B5 ve B6 vitamini eksikliği

* Potasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi vitamin eksikliği

* İdrar söktürücü ilaç kullanımı

* Ms hastalığı

* Aşırı terleme

* Az sıvı alımı, az su içme

* Kusma, ishal vb yollarla vücuttan sıvı kaybı

* Yetersiz kan dolaşımı

* Sinir sıkışması

* Isınmadan spor yapma

* Aşırı sporla uğraşma