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Kas romatizmasına dikkat!

Uzm. Dr. İltan Dimitri kas romatizması hakkında bilgi verdi.

04 Ekim 2018 Perşembe 22:24
Kas romatizmasına dikkat!

Uzm. Dr. İltan Dimitri kas romatizması hakkında şunları söyledi:

Kas romatizması, yumuşak doku romatizmaları içinde bulunan eklem dışı romatizmalardır. Fibromiyalji Sendromu ve Miyofasyal Ağrı Sendromu olarak iki başlık altında ayırabiliriz. Fibromiyalji Sendromunun adını halk arasında çok duymuş olsak bile genelde nadir olarak görülen bir rahatsızlıktır. Fibromiyalji Sendromuna sahip hastaların şikayetlerini yorgunluk, uyku bozukluğu ve düzensizliği, sabah sertliği, fiziksel efor sonrası yaygın ağrı, bıkkınlık, keyifsizlik, baş ağrıları olarak sıralanabilir.

Miyofasyal Ağrı Sendromu ile daha sık görünen bir rahatsızlık olmasına rağmen belirtileri nedeni ile daha farklı hastalıklar ile karıştırılır. Hastanın genel olarak kurduğu şikâyetler;  "Her tarafım ağrıyor", " Sırtımdan koluma yayılan bir ağrı var", "Bazen uyuşma da oluyor", "Nefes alırken göğsümde bir batma oluyor, ama kardiyolog bir kalp hastalığı bulamadı. "Sırtımda uykuma engel olan ağrılar oluyor", "İlaçlarla geçmiyor", "Kendimi sürekli çok yorgun ve halsiz hissediyorum", "Kollarım çabuk yoruluyor" ifadeleri yer alır.

Geçmeyen yaygın ağrılar ve sürekli yorgunluk fibromiyalji belirtisidir

Bu şikâyetler ise daha çok;

Boyun fıtığı

Bel fıtığı

Siyatik ağrısı

Ankilozan Spondilit

Kemik Erimesi (Osteoporoz) ve Kemik ağrısı

Fibromyalji sendromu

Karpal tünel sendromu

Diğer sinir sıkışması sendromları (Tuzak nöropatiler)

Romatoid Artrit

Gonartroz (Diz kireçlenmesi)

Menisküs patolojileri gibi birçok hastalık ile karıştırabilir.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 22:24
  1. Ağrı
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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