  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kaş Belediye Meclisinde Meis Adası sakinleriyle ilişkiler ele alındı
Aktüel

Kaş Belediye Meclisinde Meis Adası sakinleriyle ilişkiler ele alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-02 13:37:46 -
Kaş Belediye Meclisinde Meis Adası sakinleriyle ilişkiler ele alındı

ANTALYA (AA) - Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kaş ile Yunanistan'ın Meis Adası halkının bugüne kadar hiçbir sorun yaşanmadığını, iç içe bir hayat sürüldüğünü belirtti.

Kaş Belediyesi ekim ayı Meclis toplantısı Ulutaş'ın başkanlığında yapıldı. Ulutaş, toplantıda Türkiye kıyılarından Antalya'nın Kaş ilçesine sadece 2,1, Yunanistan'ın ana karasına ise 580 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ulutaş, yıllardan beri Meis ile Kaş halkının iç içe bir yaşam sürdüğünü söyledi.

İki halk arasında bugüne kadar herhangi bir problem olmadığını ifade eden Ulutaş, "Kaş stratejik bölgede bulunuyor. Niyetimiz her zaman barıştan, huzurdan, dostluktan yana. Kaş ilçesi ile Meis Adası halkı arasında bugüne kadar hiçbir problem yaşanmadı. Her şeyin iyi olacağına, Kaş'ın huzur ve barış içerisinde güzel günlere doğru ilerleyeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Ulutaş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın geçen ay Kaş'ı ziyaret ettiğini hatırlattı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına değinen Ulutaş, devlet ve millet olarak her zaman Azerbaycan'ın yanında olduklarını kaydetti.

Ulutaş, ilçedeki kongrelerini tamamlayan AK Parti, MHP ve CHP gruplarına da hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Toplantıda Ahatlı, Karadağ, Kalkan, Kınık, Ova, Yeşilköy, Ağullu, Bayındır ve Çukurbağ mahallelerinin imar planına ilişkin maddeleri görüşülmek üzere ilgili komisyona havale edildi.

Ayrıca 2021 mali yılı performans programı, bütçesi ve gelir tarifelerinin görüşülmesi de oy bilirliği ile komisyona gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yardımları çabuk unuttu! İspanya Türkiye'yi sattı
Dünya

Yardımları çabuk unuttu! İspanya Türkiye'yi sattı

Koronavirüs pandemisinde Türkiye'nin yaptığı yardımlar nedeniyle 'minnet' açıklamaları yapan İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya,..
Altan Tan, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen hakkında karar verildi
Gündem

Altan Tan, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen hakkında karar verildi

Kobane soruşturması kapsamında gözaltına alınan Altan Tan, Gülfer Akkaya ve Sırrı Süreyya Önder adli kontrolle serbest bırakılırken, araları..
Oda TV'den ihanet!
Gündem

Oda TV'den ihanet!

Karanlık Oda TV, Türkiye'yi karalamak için 'yine' bir skandala imza attı.

Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay