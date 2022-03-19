Kas ağrısını şıp diye kesen yöntem! Geçmeyen kas ağrılarına çözüm

Bir türlü geçmeyen kas ağrıları için sık sık ağrı kesici kullanmaktan birçok kişi bıkmıştır. Romatizmal ağrılardan migrene, kas ve karın ağrılarına kadar pek çok sıkıntıya iyi gelen gıdalardan birçoğu halk arasında iyi bilinmemektedir. Sağlıklı beslenmek vücudumuzun doğru çalışması için çok önemlidir. Kişi yeterince uygun gıda alamazsa, ne yazık ki kas ağrısı ve acısı kaçınılmazdır.İş stresi, spor, ev temizliği derken yorulan bedenle birlikte kaslarda ağrılar olmasının normal olduğunu belirten Diyetisyeni Tuğba Küçük, kas ağrını geçirme konusunda iyi olan yiyecekleri listeledi.

Zencefil

Zencefil, geleneksel tıbbın vazgeçilmezidir. Zencefil kök bitkisinin en iyi bilinen etkisinden biri bulantıyı önlemesi ve mide yatıştırıcı özelliğidir. Bu bitki aynı zamanda menstürel kramplar ve egzersiz sonrası oluşan kas ağrılarıyla da savaşır. Baş ağrısı savaşçılarının en güçlülerindendir. Çünkü anti enflamatuar özelliğe sahiptir. Baş ağrısı çektiğinizde veya kronik baş ağrınız varsa bir bardak zencefilli bitki çayı içmek şikayetlerinizi yatıştırır.

Zerdeçal

Araştırmalar romatoit artrit ve osteoartrit olan kişilerin curcumin maddesi içeren gıda takviyeleri aldıklarında daha rahat yürüyebildiklerini göstermiştir. Zerdeçalı karabiberle birlikte tüketmek emilimini artırmaktadır. Bu sebeple sözünü ettiğimiz baharatların karışımını yapıp, o şekilde kullanmanız çok daha etkili olacaktır.



Kabak çekirdeği

Kabak çekirdeği, migren ağrılarına iyi gelen bir mineral olan magnezyumu bol ihtiva eder. Aynı zamanda osteoporozu önlemeye ve tedavi etmeye de oldukça yardımcıdır. Daha fazla magnezyum kaynağı için beslenmenize badem ve kaju fıstığı, ıspanak ve lahana gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler, fasulye ve mercimeği de ekleyebilirsiniz.

Nane yağı

Nane yağı, irritabl bağırsak sendromundaki ağrılı kramplar, gaz ve şişkinliği yatıştırır. Nane çayı ise mide rahatsızlıklarına iyi gelir.

Ada çayı

Ada çayının, kaşındıran boğaz ağrılarının ve sinirsel baş ağrılarının sonlanmasında etkili olduğu kanıtlanmıştır. Ayrıca ada çayı karaciğeri temizler, bronşit ve astım belirtilerini hafifletir, hafızayı güçlendirir ve beyin fonksiyonlarını geliştirir. Diğer olumlu etkileri arasında, stresi ve aşırı terlemeyi azaltması, saçların beyazlamasını yavaşlatması, kan şekerini düşürmesi ve diş eti iltihaplanmasını sonlandırması da bulunmaktadır.